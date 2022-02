"Verano Seguro": natatorios habilitados en Tucumán

La titular de la Dirección General de Salud Ambiental, ingeniera Julieta Migliavacca, brindó detalles sobre los natatorios habilitados que existen en la provincia y cuáles son los requisitos con los que deben cumplir para considerarlos seguros, cuyo control se encuentra a cargo del Departamento de Saneamiento Básico dependiente de esa dirección.

En este sentido la referente recordó a la comunidad que en la página web del Ministerio de Salud se encuentra un link con el listado de natatorios habilitados para 2022, información que va actualizándose de forma periódica, ya que mientras en algunas piletas se vencen las habilitaciones, en otras se renuevan y se habilitan nuevamente.

«Existen una serie de requisitos documentales para poder habilitar natatorios, tienen que ver con el título de propiedad, la vinculación legal con el natatorio de la persona que solicita la habilitación, seguro en vigencia, emergencia médica a disposición», dijo la profesional y aclaró que hay categorías de natatorios, que definen ciertos requisitos específicos como la presencia de un médico que realice los aptos físicos para las personas que concurren y en otros casos se solicita que las personas ya concurran con un certificado confeccionado previamente.

La presencia de un guardavida o socorrista acuático es necesaria cada 50 bañistas, así como de un responsable general que tenga curso de primeros auxilios/RCP en todos los casos.

«Toda esta información se presenta ante la Dirección de Salud Ambiental, así como aspectos de seguridad como el hecho de que las piletas cuenten con barandas, correcta delimitación, salvavidas y elementos de salvamento, verificación in situ por parte de los inspectores y control de la calidad del agua para la prevención de enfermedades que puedan transmitirse en ese medio», sostuvo y comentó que una vez cumplimentados todos los pasos previos el expediente pasa por asesoría jurídica y en ese momento se emite una resolución de habilitación que dura el tiempo que esté vigente la documentación presentada.

Además en contexto de pandemia desde la dirección se recomienda a los natatorios -si bien no es una exigencia- solicitar Pase Sanitario para el ingreso a las piletas, ya que se trata de lugares donde las personas no pueden usar barbijo y se torna difícil mantener las distancias.

Los requisitos y declaración jurada para la habilitación pueden retirarse de Avenida Soldati 604, Dirección de Salud Ambiental.

Esto deben tener para ser seguros:

- Contar con un guardavida cada 50 bañistas. El mismo debe tener un certificado expedido por una entidad acreditada, y con la homologación de la Dirección de Emergencias Sanitarias de la provincia. Cabe destacar que el certificado tiene una vigencia anual, con lo cual debe revalidarse cada 12 meses

- Tener la resolución habilitante expuesta y/o cartelería de natatorio seguro para la temporada

- Contar con baranda perimetral

- Que el agua no tenga presencia de E.Coli y/o provenga de curso superficial

- Contar con equipo de salvamento

- Si concurrís a un natatorio y observas alguna situación irregular, podés llamar a Salud Escucha al 0800-4444-999 o al 4288011 para que el Ministerio de Salud Pública realice las acciones correspondientes.

Prevención de accidentes en el agua

- Niños y adolescentes deben nadar siempre acompañados o estar supervisados por adultos

- No ingresar al agua si no hay un guardavida cerca

- Niños que no saben nadar deben colocarse chalecos o bracitos salvavidas

- Evitar las exposiciones al sol entre las 11 y las 17 horas

- No permitir que los niños corran alrededor de la pileta

- Nunca nadar en aguas desconocidas o contaminadas

- Usar protector solar, gorras y anteojos de sol

Fuente: MSP