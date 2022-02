Opinión (*) La cultura narco instalada en el país

El mundito argentino estaba preocupado por el Fondo Monetario, o por Máximo, cuando de golpe irrumpieron las imágenes de Puerta 8. Fue similar a la desesperada sorpresa de Truman Burbank (Jim Carrey) al final de The Truman Show: navegaba, celeste, hacia el infinito cuando el bauprés de su velero se incrusta en el cielo y descubre que todo era un decorado.

Otra vez aparecía la Argentina sumergida, los pasillos de cocaína a trescientos pesos, las madres que ven el destino de sus hijos sellado por un par de zapatillas Nike que sólo podrán comprar si se disfrazan de soldaditos.

Esto va a durar dos o tres días. Dos o tres días con nombres de narcos de porte mediano y chico, con chat de imbéciles que piden la muerte de los que consumen; como si las personas fueran culpables de su enfermedad. Tratando de desligarse del asunto, cada gobierno trató el tema como un problema de jurisdicción.

Desde hace dos décadas la droga se vende en Argentina en bunkers o puntos fijos. Esta práctica comenzó en Rosario y se extendió luego a la provincia de Buenos Aires. Puntos fijos quiere decir puntos fijos, ventanas o puertas abiertas y gente haciendo cola. No es un secreto para nadie.

La cantidad de droga que todas las fuerzas de seguridad secuestran por año en la Argentina representa el diez por ciento de la que se consume. ¿Y el noventa restante? Entra por la puerta que le abren los políticos, la Policía y el resto de los uniformados. El propio Sergio Berni dio el jueves una idea de las dimensiones. Según el ministro bonaerense el “narcomenudeo” mueve medio millón de dólares por día.

“Entre Capital y el Conurbano hay una venta de unas doscientas mil dosis todos los días”, dijo. “Esto es el piso de lo que se calcula”, agregó. Según calculó luego este diario, eso representa unos 170 millones de dólares al año. Berni se apresuró a aclarar que “no se trató de una guerra narco”. A nadie le conviene esa hipótesis.

Todo indica que la droga estaba contaminada con fentanilo, un anestésico de distribución controlada, mucho más caro que la cocaína con la que se mezcló. Si esto no fue una guerra ¿qué lógica tendría? Esto fue una guerra o, lo que es lo mismo, una venganza. El objetivo pudo haber sido otro cartel o un ministro o algún jefe de la Policía provincial. Hay algo seguro: el receptor del mensaje lo debe haber entendido. Somos el sapo que empezó a notar que, quizá, el agua llegue a hervir. La cultura narco ya está instalada en el país: sicariato, muerte de niños, droga adulterada.

El país que viene

En diciembre pasado, un funcionario muy cercano al Presidente le decía a Clarín en un off: “No tenemos idea del país que viene, no conocemos la Argentina de los próximos años. Una Argentina que va a exhibir niveles de criminalidad que nunca existieron y eso va a pasar sí o sí, porque llevamos décadas de pobreza estructural. Si vos mantenés durante tanto tiempo niveles de pobreza del 50%, lo que viene es crimen organizado al estilo de Brasil y Centroamérica, algo que nosotros no conocemos. Es una tragedia y nadie está pensando o haciendo algo para que eso no suceda”.

Francisco Pont Verges trabaja en la Justicia desde 1989 y es secretario de Política Criminal de la Procuración bonaerense: “Hace diez años empezamos a ver los primeros casos en los cuales los testigos te decían que el homicidio era por un ajuste de cuentas. En balaceras por disputas de territorio entre bandas empezaron a aparecer chicos heridos y muertos, menores de diez años muertos por balas perdidas de enfrentamientos entre bandas. He visto crecer cada vez más chicos involucrados en la venta de estupefacientes y manejo de armas, menores de catorce”.

El Observatorio de Seguridad Pública de Rosario registró al menos 12 asesinatos de menores y un número mucho más elevado de heridos de bala. Los sicarios cuestan en la provincia de Santa Fe quince mil pesos, hasta medio millón, según la importancia del asesinato. Cuando los que matan por encargo son menores, les alcanza con tres o cuatro mil pesos y una moto.

“La verdad es una venda que, cuando se corre de los ojos, no puede volver al lugar en el que estaba”, escribió Jean Paul Sartre. Nunca pensó que estaba hablando de Puerta Ocho.

