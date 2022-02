La apuesta de la Uocra por un gremio inclusivo con la mujer

Durante la jornada de hoy, se celebró un encuentro en el marco de las próximas elecciones gremiales del 10 de febrero en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina con sede en Tucumán, del que participaron el secretario general David Acosta y la diputada nacional Rossana Chahla.

En diálogo con Los Primeros, Chahla dijo: “felicito a David Acosta por poner como subsecretaria adjunta a una mujer como Sofía. Primera vez en la historia del gremio. Sofía demostrará en las próximas elecciones del gremio que se puede trabajar en cualquier ámbito siendo mujer. Es muy importante la inclusión. La verdad que David vino trabajando muy bien en estos tiempos, luchando por el empleo digno y en plena pandemia”.

La diputada destacó que en la provincia iniciaron muchísimas obras de la mano del gobernador Osvaldo Jaldo y del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur: “esto es lo que necesita la gente”.

En cuanto a la pandemia, dijo: “los casos están bajando. Tuvo mucho que ver Córdoba. Es importante vacunarnos”.

Acosta declaró: “Agradecemos a la diputada Chahla. Nosotros somos un gremio amplio y abierto. Le damos la posibilidad a todos los compañeros y trabajamos en cuestiones de género. Trabajamos conjuntamente con todos los sectores de la provincia”.

El gremialista destacó la cantidad de obras públicas que se están llevando adelante en Tucumán, lo cual apuntala la generación de empleo genuino.

Por su parte, Sofía Iglesias dijo: “me siento orgullosa y muy agradecida por la oportunidad que me dieron. No solo por mi sino por todas las mujeres. Agradezco el acompañamiento de todos los compañeros que me votaron para que yo esté aquí”.

