Marcelo Tinelli negoció con Adrián Suar su regreso a la tele

En el 2021, Marcelo Tinelli no tuvo su mejor momento en la televisión; a pesar del poco rating que lo acompañó en "Showmatch: La Academia", el conductor ya tiene todo listo para regresar a El Trece.

Según la información que compartió Laura Ufbal, ayer Marcelo Tinelli y Adrián Suar se reunieron por primera vez en el 2022, con el fin de conversar sobre cuál sería el proyecto con el que el dueño de LaFlia regresará a la pantalla de El Trece y la conclusión habría sido: "Estamos listos para volver a fines de abril".

Había mucha expectativa sobre este encuentro, ya que lo que se supo el año pasado de la relación entre Tinelli, Suar y el canal no era muy esperanzador; sin embargo, la periodista destacó que todo transcurrió en buenos términos y que los formatos que presentó Marcelo, fueron del completo agrado de Adrián, por lo cual el primero visto bueno ya está ganado.

Por otro lado, Ufbal destacó que si bien Marcelo regresa sí o sí a la pantalla chica, será el canal el que decida cuál será el formato más adecuado para él, es probable que esto incluya el tema del horario también; de ahora en más Tinelli solo debe esperar a que El Trece dé la última palabra, para así poner a toda LaFlia a trabajar en pro de que ese nuevo ciclo sea el más exitoso del 2022.

Marcela Feudale y su apreciación sobre el futuro de Marcelo Tinelli en la TV

La histórica locutora apareció en el último programa de "Showmatch: La Academia", después de haber estado todo el año ausente para cuidar a su madre de un posible contagio de coronavirus; a pesar de haberle devuelto su toque particular al programa, lo más relevante lo expresó cuando conversó en “Por si las Moscas” (La Once Diez / Radio de la Ciudad) sobre cómo veía a Marcelo Tinelli en la televisión del futuro.

Marcela Feudale considera que no sería favorable para el presentador de televisión tenga un programa diario: "Si a mí me preguntaran, yo siento que no tiene que desgastarse en un programa de lunes a viernes". Asimismo, reconoció que la industria televisiva ha cambiado mucho y exige que los talentos se adapten a lo nuevo: "El poco presupuesto de la televisión argentina lo tiene que aglutinar en un programa de una vez por semana. Una o dos veces por semana, no más que eso, porque no se puede hacer".

Feudale contó que en la televisión actual suceden cosas que habrían sido inaceptables unos años atrás: "Todos sabemos que la televisión no puede gastar lo que Marcelo gastaba, ni el propio Marcelo puede gastar lo que alguna vez gastaba. A veces se ven los frunces de la ropa, algo que para la televisión que yo conozco no podía pasar, pero para la televisión de hoy puede pasar".

La locutora lanzó un par de fechas sobre cuándo cree que se verá a Tinelli en la televisión en el 2022: "Yo calculo que en junio o julio va a estar tratando de encontrar algo con lo que esté cómodo, porque él no se quiere ir de la televisión, estoy casi convencida. Va a buscar hasta que encuentre no solo dentro del programa, sino que va a buscar en la televisión".

