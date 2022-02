Ya se aplicaron 15.000 vacunas Doble Viral en Tucumán

La Campaña de Vacunación Doble Viral se despliega con éxito en todos los centros sanitarios a lo largo y ancho de la provincia. En ese marco, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, ofreció detalles sobre la campaña de verano que busca brindar cobertura a población adulta de 18 a 56 años para sarampión y rubéola.

El funcionario comentó que ahora las personas que lleguen a los nodos de vacunación contra Covid buscando esa vacuna, podrán ahí mismo además recibir la doble viral. La misma no tiene contraindicaciones para ser aplicada junto a la dosis contra coronavirus.

"Adherimos a una gran campaña nacional con respecto a la vacuna doble viral que protege contra sarampión y rubéola, enfermedades que están comprometiendo la salud en Brasil, Estados Unidos y otros países. Nosotros tenemos que garantizar la cobertura en la mayor cantidad de personas posibles para evitar que se produzca una epidemia", comentó Medina Ruiz.

En Tucumán se cuenta con una gran cobertura, se busca que ante eventuales arribos a la provincia de personas provenientes del extranjero que pudieran ser portadoras del virus, el mismo no genere problemas epidemiológicos a nivel local.

La campaña, explicó, está dirigida a toda la población de entre 18 y 56 años que no cuente con las dos dosis de dicha inmunización o que no recuerde si las recibió y agregó para llevar tranquilidad que no genera problemas el hecho de recibir alguna dosis de más en caso de haber olvidado la aplicación previa: "De todos modos contamos con registros informáticos de cada persona y por medio de ellos cotejamos si recibió o no la vacuna, la única población que no puede recibir las dosis es la de mujeres embarazadas y pacientes inmunosuprimidos".

Testimonios

"No sabía que existía esta posibilidad, nos acaba de explicar el doctor y no lo dudé, porque vivo con niños. Es muy importante ponerse las vacunas, me dijeron aquí que el otro mes me debo poner la segunda dosis y la cobertura es de por vida, yo tuve Covid habiéndome aplicado una dosis y me ayudó a estar bien, la gente tiene que tomar conciencia de la necesidad de vacunarse para que las enfermedades no sean mortales», dijo Noemí que recibió en la jornada su primera dosis de doble viral.

En tanto Agustín, que también se inmunizó este jueves para Covid-19 contó: «"El ministro nos ofreció la posibilidad así que decidí colocarme la doble viral también porque creo que todo lo que favorezca a la inmunidad del cuerpo será beneficioso a corto, mediano y largo plazo para mí y para la salud de la sociedad en general".

«Estás no son decisiones tomadas al azar, es momento de tomarnos las cosas en serio y dejar de lado las especulaciones y comentarios de café para hacernos cargo de lo que nos toca y ayudar desde el lugar que cada uno pueda hacerlo», reflexionó el joven de 25 años.