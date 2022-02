Atlético sancionó a Osores por un resultado PCR “trucho”

La Comisión Directiva de Atlético Tucumán decidió sancionar a Mauro Osores, quien no viajó a la pretemporada a Buenos Aires ni se presentó a entrenar bajo las órdenes de Juan Manuel Azconzábal. El defensor será separado del plantel profesional que competirá en la Liga Profesional de Fútbol, debiendo el mismo presentarse a los entrenamientos de la división reserva.

Días atrás, el zaguero oriundo de San Pablo se expresó por redes sociales: "Por el cariño que le tengo al club, a los hinchas y el respeto que les debo, quería aclarar la situación que estoy atravesando hoy en día. No viajé a Buenos Aires por ser covid positivo, aunque se haya dicho lo contrario. Ahora que estoy recuperado esperaba sumarme a la pretemporada con mis compañeros. Aún no recibí un llamado para hacerlo, pero continúo entrenando en la provincia. Respeto toda decisión del cuerpo técnico y la comisión directiva".

Junto al texto Osores publicó un resultado PCR positivo a coronavirus con fecha del 14/01/2022. Atlético mediante un comunicado publicó que “quedó demostrado que el certificado presentado es apócrifo”.

Según manifiesta la institución el estudio presentado por el jugador no coincidía con el resultado de los análisis efectuados por el club los días 03/01/2022 (Test de Antígenos) y 10/01/2022 (PCR Real Time).

“Realizando comprobaciones rutinarias en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino -SISA-, el cuerpo médico del club detectó que el análisis realizado a Mauro Osores por la bioquímica María C. Albornoz de Romero figura con resultado NO DETECTABLE. Al comunicarse con la profesional, ella envía el comprobante del resultado del análisis constatando el resultado NO DETECTABLE”, precisó la entidad de 25 de Mayo y Chile.

Con esta situación, el club asegura que el certificado presentado es apócrifo y agrega: "esto se suma la injustificada inasistencia al entrenamiento del plantel profesional convocado para el día 31 de enero de 2022 a las 18 horas, en el complejo José Salmoiraghi. Por ese motivo, se toma la determinación de la sanción anteriormente expresada”.

Futuro incierto

Osores había manifestado en su momento que tenía intenciones de alejarse del club: "Siempre voy a elegir jugar en Atlético porque quiero al club y se todo lo que me dio en mi carrera, siempre deje todo con esta camiseta. Pero también soy un profesional y deseo jugar, por eso si no es en Atlético, espero me den la posibilidad de jugar en otro lado".

En medio del mercado de pases sonó en Central Córdoba de Santiago para disputar con la camiseta del ferroviario todo el 2022, mismo destino que eligió Abel Bustos, otro surgido de las inferiores que emigró del decano en este período de transferencias.