Detuvieron a “La Hiena” Barrios por violencia de género

Detuvieron al ex campeón mundial de boxeo Jorge “La Hiena” Barrios luego de una denuncia de su pareja por violencia de género.

Agentes de la Estacion de Policía de Tigre allanaron su vivienda y lo capturaron.

La tragedia, la cárcel, la decadencia y el retiro de Rodrigo “La Hiena” Barrios

Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios tiene 45 años. En el pináculo de su carrera como boxeador se consagró campeón del mundo de la categoría superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), el 8 de abril de 2005. Fue uno de los deportistas más populares de la Argentina en su momentos, hasta que protagonizó una tragedia que terminó con la vida de una mujer embarazada.

El 24 de enero de 2010, el boxeador nacido en Tigre provocó el accidente que mató a Yamila González, embarazada de seis meses. “La Hiena” embistió con su camioneta BMW el Fiat 147 de la mujer en un incidente ocurrido en la ciudad de Mar del Plata, aquello por lo cual fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.

Tras aquel evento desgraciado y cuando tenía apenas 36 años, anunció su retiro. Entonces comunicó que dejaba “definitivamente” el boxeo y con cierto resentimiento aseguró que “nunca más” asistiría a una pelea ni tampoco entrenaría aspirantes a desarrollar una carrera de boxeo profesional.

“Definitivamente cuelgo los guantes por las negativas que recibo cada vez que me programan. Boxeé por amor, no por plata, y la que tengo no me alcanza”, señaló el ex campeón superpluma OMB.

En Tucumán aumentaron las denuncias por violencia de género

El director General de Trata de Persona y Violencia de Género, Julio Fernández, explicó que desde el 31 de diciembre de 2021 y el 18 de enero de este año, las denuncias por Violencia de Género crecieron de manera significativa.

Las cifras de los hechos registrados de personas que tienen o tuvieron una relación amorosa o laboral, es muy preocupante en la provincia de Tucumán.

“Trabajamos con una unidad especializada, un equipo técnico donde asistimos a las víctimas con abogados y psicólogos para asesorarlas y aconsejarles que deben hacer ante un hecho de violencia”, expresó Julio Fernández.

Seguidamente, el director de Trata de Personas y Violencia de Genero explicó: “venimos trabajando y cerramos el año pasado con una estadística casi de 6000 intervenciones por violencia de género. El día 31 de diciembre se acrecentaron estas denuncias y siguió así hasta el día 18 de este mes. El crecimiento exponencial de violencia de género donde se apersonan mujeres por distintos delitos, es abarcativo, esto es; violencia contra la mujer, contra la familia, por abusos sexuales y por maltrato infantil”, detalló y remarcó que trabajan en conjunto con todo el equipo interdisciplinario con el objetivo de proteger a la víctima.

Ante el aumento de las denuncias por Violencia de Género, Fernández lanzó una capacitación destinada al personal de las comisarias correspondientes a la regional capital, “al ver la gran concurrencia que tenemos de víctimas que se acercan a nuestro centro, capacitamos al personal policial de todas las dependencias de la capital donde se estableció y se brindó la preparación para aplicar los protocolos correspondientes para que puedan recibir la denuncia. Se las recibe de forma digital porque trabajamos directamente con el Ministerio Público Fiscal”.

Por otro lado el director destacó la importancia de este trabajo directo con la fiscalía competente al respecto: “Acá les tomamos las denuncias y las asistimos, nos comunicamos con la fiscalía para sacar las medidas de protección lo más rápido posible, en menos de dos horas podemos obtener una perimetral o detención contra el agresor, sea marido, pareja o el hombre que la amenace”, subrayó.

Fuente: TN