Eli Sulichin sorprendió con un gesto que le dedicó a Vicuña

“Yo no buscaba a nadie y te vi”, canta Fito Péz en su popular tema El amor después del amor. Y así le sucedió a Benjamín Vicuña, quien terminó conociendo a su actual pareja, Eli Sulichin, en un lugar donde jamás lo hubiera imaginado: en la casa de Carolina Pampita Ardohain, su ex mujer y madre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

Todo sucedió el fin de semana del 18 de diciembre cuando el actor chileno asistió al festejo del bautismo de Ana, la beba de la modelo y Roberto García Mortián. Es que el ex matrimonio mantiene una buena relación por el bien de sus hijos, y justamente por ellos es que decidieron compartir eventos familiares. Así como también hace unas semanas estuvo invitado al cumpleaños de la conductora y el empresario en un exclusivo restaurante de la Costanera. Allí conoció a Eli, una joven de 32 años, hija de Karin Sulichin, una amiga de Pampita: el flechazo dicen que fue inmediato: comenzaron a hablar, intercambiaron teléfonos y tuvieron su primera cita, lejos de la prensa ni de los medios.

Es que todavía no sabían si la relación prosperaría y no tenían intenciones de blanquearla hasta no estar seguros. Pocos días después Sulichin hizo las valijas y se fue a pasar las Fiestas a su casa de La Boyita, Punta del Este, en donde es vecina de Marcelo Tinelli y su familia. Por caso, es una de las mejores amigas de Micaela, la hija mayor del conductor. Y lejos de buscar que se enfriara la relación, el actor chileno -que estaba en Buenos Aires cumpliendo con distintos compromisos laborales- decidió viajar los fines de semana para visitar a su flamante nueva novia. Las primeras fotos de la pareja no tardaron en aparecer, y es que para ese entonces ya no tenían intenciones de seguir ocultándose.

Comentarios románticos

En las últimas horas, la joven tuvo el primer gesto romántico y público para con el actor: le escribió un comentario en su Instagram que no pasó desapercibido. Fue en la publicación de una foto que Benjamín Vicuña posteó en blanco y negro: allí posa mirando a cámara, sentado con las piernas cruzadas y sus brazos -también cruzados- sobre sus rodillas. En la imagen publicada se lee su nombre sobre el perfume que promocionó en sus redes sociales.

Y entre los miles de comentarios se destacó el de su actual novia, Eli Sulichin, quien hasta ahora no se había pronunciado públicamente. “Mi amor”, escribió la joven de 32 años llamando la atención de los casi dos millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram el ex de Eugenia la China Suárez, con quien tuvo a Magnolia y Amancio.

Nacida en el seno de una familia acomodada, Eli Sulichin trabaja en el área de marketing de una empresa y, hasta ahora, tenía un rostro desconocido para la prensa. Sin embargo, Pampita no sería su única amiga del medio: además de la hija de Tinelli, la joven es muy cercana a las hijas de la abogada Ana Rosenfeld, con quienes también suelen encontrarse en Punta del Este. Sin embargo, esta sería la primera vez que forma pareja con un hombre famoso.

Mientras se prepara para el debut de la nueva novela de Telefe, El primero de nosotros, y sigue con el rodaje del film Miénteme, Benjamín Vicuña está muy enfocado en su próxima meta: el 20 de febrero realizará su primer triatlón olímpico, Ironman, para el cual se viene preparando desde hace meses: la prueba consiste en 1500 metros de nado, 40 kilómetros de bicicleta y 10 de running.

