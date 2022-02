Las lágrimas de Flor Peña con el testimonio de Fernán Mirás

Fernán Mirás es sin dudas uno de los actores argentinos más queridos por el público y es por eso que en octubre, su salud preocupó a todos cuando trascendió que había tenido un aneurisma cerebral, motivo por el cual debieron colocarle un stent. Por ese entonces, se encontraba protagonizando ART, junto a Mike Amigorena y Pablo Echarri, obra dirigida por Germán Palacios y Ricardo Darín que debió suspender sus funciones. “¡Gracias a todos! Me han tirado tanta buena onda que moqueo. No puedo usar el teléfono, quería agradecerles por tanto y por los chistes también. Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo”, había escrito en su cuenta de Twitter mientras aún permanecía internado.

Luego de recibir el alta, días atrás, en una entrevista con Germán Paoloski, se había emocionado al recordar el difícil momento que vivió el año pasado. “Yo dejé un par de mensajes despidiéndome porque si me moría, era peligrosa la operación. Si hablo de eso lloro, pero le dejé un mensaje a mis hijos fingiendo algo casual, pero dije ‘de última, que tengan un último mensaje’”.

La emoción a flor de piel

Y este martes, invitado a Flor de equipo, el programa que conduce Flor Peña en Telefe, rememoró más detalles, lo que provocó las lágrimas de la anfitriona y de todo el panel. “Una vez que le mandé mensaje a mis hijos, le dije al médico que me opere porque me dolía mucho la cabeza. Y la zafé”, dijo el actor a punto de quebrar en llanto y provocando también la emoción en todos los presentes en el estudio. Incluso, en ese momento le tendió la mano en clara señal de contención.

“Me pongo en tu lugar y es tremendo pasar por una situación así”, comentó Peña. Y le preguntó si sus hijos le habían contestado ese mensaje. “No, porque les dejé un Whatsapp en caso de....”, acotó el ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, que no pudo completar la frase al ver a su colega tan emocionada. “No llores, bol..., te va a hacer mal”, dijo en tono de broma para descomprimir el momento. “¿Vos sentías que no era el momento de irte?”, indagó Flor. “Sentí que no había mucho que hacer, y que estás en mano de los médicos. Y después quedás en deuda con esa gente que se metió en tu cabeza”.

Al mirar a su alrededor, la conductora notó el clima que había en el estudio: “Estamos todos llorando”. Y acotó: “Supongo que debe haber sido duro para toda tu familia en esas horas donde no se sabía qué pasaba...”. “Sé que fue un baile...que estaban ahí todos juntos esperando. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no?”, ironizó ante el inminente nuevo quiebre en su voz. Pero Flor puntualizó: “Es lindo escucharte porque es como una faceta tuya que no se conoce tanto, vos siempre estás tan jodón. Conectar también con estas cosas, hay mucha gente que atravesó cosas parecidas....”. Lo que dio pie a que el actor concluya: “Nos pasa a todos, no esto que te enfermes, pero en algún momento nos vamos a morir, mucha vuelta no hay. Prefiero que tarde más”.

