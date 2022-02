Medina Ruiz instó a extremar los cuidados para llegar a marzo

Luego del fuerte crecimiento de casos positivos que se registró durante el mes de enero, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, confirmó que los contagios de coronavirus experimentan un rápido descenso. Sin embargo, reconoció que los números siguen siendo altos (más de 1.000 en estos días), razón por la cual instó a la gente a extremar los cuidados y recomendó evitar los encuentros masivos.

Medina Ruiz expresó que "si nos seguimos cuidando durante el mes de febrero, en marzo cuando está previsto el inicio de las clases, se podrán tener muchas otras actividades".

Respecto a la situación epidemiológica actual, precisó que hay 81 personas internadas con asistencia respiratoria mecánica, 25 dentro del sistema público y otros 56 en el sector privado. Además, manifestó que el 92% de la población por encima de los 3 años tiene al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que el 80% cuenta con el esquema completo (dos dosis).

Lamentó las muertes que ocurren aún por la pandemia y puso de relieve que la mayoría de los decesos se produce entre las personas mayores de 50 años, muchos de los cuales no se vacunaron o no completaron el esquema de vacunas. "Es una pena lo que sucede, pero no hay dudas de la eficacia de la vacuna. Vemos que las personas que están vacunadas y se contagian, hacen cuadro banal de la enfermedad y a los cuatro días están recuperados y en poco tiempo reciben el alta médico", indicó Medina Ruiz.

En tal sentido, señaló que el Ministerio de Salud cuenta con vacunas Sinopharm para los menores de 3 años a 11 años, "esa vacuna anda muy bien, no tuvimos ningún problema y los chicos están respondiendo muy bien", dijo el ministro. Para los mayores de 12 años, están las vacunas Pfizer y Moderna. "Pensando en el inicio de las clases, les pedimos a los papás que vacunen a sus hijos y seguramente reforzaremos la atención los días sábados para facilitar el acceso a los vacunatorios. Pero además, estamos analizando con el ministro de Educación la forma de llegar a las escuelas cuando empiecen las clases", anticipó.

El funcionario comentó que la atención del sistema de salud por estos días pasa por aquellos tucumanos que regresan de sus vacaciones porque la mayoría son "positivos".

Por otro lado, Medina Ruiz confirmó que no hay casos de sarampión en Tucumán ni en la Argentina, pero admitió que hay que estar atentos ante la amenaza que representa la presencia de esa enfermedad en países como Brasil y otros de Europa, destinos que eligen muchos tucumanos durante estas vacaciones. "En estos momentos estamos en plena campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola, llevamos vacunadas más de 15 mil personas en una semana y eso es muy bueno. Vemos que hay una población bien educada en ese sentido", destacó el ministro de Salud.