No descartan sumar a Milei a Juntos por el Cambio

Pensando en las elecciones presidenciales del 2023, Juntos por el Cambio quiere hacer todo lo posible para sacar al kirchnerismo del Gobierno, de hecho con estas mismas palabras lo reconoció María Eugenia Vidal. Sin embargo, su afán por llegar al máximo cargo los lleva a un lugar de hacer alianzas con cualquier político, incluso con Javier Milei. El diputado es cercano a Patricia Bullrich pero no al resto del partido macrista.

Si bien para Vidal «no es momento de hablar de candidatos para 2023», reconoció que en su espacio ya están pensando en las votaciones y le preguntaron si estaría dispuesta a unirse a Milei y José Luis Espert y su respuesta no le cerró la puerta a nadie: «Amplío el partido para quienes compartan mis valores. No negocio con tipos que no miran para otro lado con el narcotráfico o avalan la corrupción. Uno marca su cancha en donde quiere trabajar nada más», aseveró la dirigente en LN+.

De esta manera, no hay un rechazo de su parte en sumar al economista a Juntos por el Cambio aunque advirtió que «todavía falta» y que quiere «ver el trabajo de Milei en el Congreso y los proyectos concretos que propone» porque la idea es que formen un gran bloque opositor para las próximas elecciones. Más allá de esto, los cruces entre Vidal y el funcionario de La Libertad Avanza fueron frecuentes en el pasado y todavía quedan aspereas por limar

«Desde ya no me gusta la violencia en política. Uno puede discutir ideas y discutir pero el ataque y agresión no es una forma de hacer política», cuestionó la exgobernadora sobre el economista, quien apuntó contra ella en octubre pasado vía Twitter, donde le recordó varias promesas de campaña que no cumplió y la acusó de «mentir igual que los K».

El video que le dedicó Milei a Vidal sobre su gestión

En octubre pasado, Javier Milei realizó un video recopilando cuando María Eugenia Vidal prometió no subir los impuestos en la Provincia de Buenos Aires e instantes después muestra varios titulares que la desmienten. Sobre esto, el economista le recordó que «prometiste nunca abandonar a los bonaerenses y te fuiste a CABA. Prometiste no subir impuestos pero cuando eras gobierno hiciste lo CONTRARIO. Esto demuestra que poner caras conmovedoras de no te impide mentir igual que los K«.

Hola @mariuvidal cómo te va?



Prometiste nunca abandonar a los bonaerenses y te fuiste a CABA. Prometiste no subir impuestos pero cuando eras gobierno hiciste lo CONTRARIO.



Esto demuestra que poner caras conmovedoras de no te impide mentir igual que los K.



Feliz día de la Madre pic.twitter.com/cxklviuU6K — Javier Milei (@JMilei) October 17, 2021

Claro está que este ataque de Milei no cayó nada bien en el macrismo y desde allí que es bastante cuestionado por su forma de dirigirse a sus colegas. De todos modos, ahora les interesaría que se sume a Juntos por el Cambio aunque ya existan chispazos con Vidal desde antes que se forme una posible alianza como desea Patricia Bullrich.

Fuente: El Intransigente