Dudan de que el acuerdo entre Argentina y el FMI sea real

Como bien anunció Alberto Fernández, Argentina alcanzó un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para extender los plazos de pago de las cuotas a vencer en 2022 sobre la deuda tomada por Mauricio Macri en 2018. Sin embargo, el diputado nacional José Luis Espert puso en duda su veracidad y exige que aparezca el pacto completo.

Desde la marcha en apoyo a la Corte Suprema de Justicia y en diálogo con América, el economista advirtió que «el Congreso no tiene un solo papel sobre este acuerdo» y reiteró su pedido de que «entreguen el acuerdo completo a los diputados» para poder debatirlo en su debido momento. Sin embargo, Kristalina Georgieva, directora general del organismo, reveló en la tarde de hoy que todavía no está definido en su totalidad.

A su vez, el funcionario liberal explicó que «el acuerdo que dice Argentina que tiene con el Fondo y que el Fondo dice que tiene con Argentina todavía no apareció» y que «el principal problema para poder tener un pacto total está en dejar de hacer presupuestos con déficit«. En concreto, se refiere a que el rechazo al Presupuesto 2022 por las predicciones de Martín Guzmán, ministro de Economía, influyen directamente en el entendimiento.

Inflación en 2022

Sumado a esto, Espert adelantó que «esto no es algo que vaya a bajar la inflación» sino que «la del 2022 va a ser mayor que la del 2021 con sus 50,9%». De esta manera, no solo que puso en duda el pacto con el FMI sino también que no lo considera como una medida que pueda favorecer al bolsillo de los argentinos a pesar de que «era necesario» no caer en default.

Por último, el dirigente remarcó que aspira a tener un país «en paz y libertad» en el cual «no estemos más de rodillas pidiendo plata» porque sueña con terminar con el problema de los endeudamientos, del cual acusó a Alberto Fernández y al Fondo de ser «responsables» como también lo es Macri, quien tomó esta deuda sin medir ningún tipo de consecuencias a futuro.

Fuente: El Intransigente