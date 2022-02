Le dijeron que la madre falleció, pero se trataba de otra paciente

Lo que sucede en el hospital Juan Domingo Perón es insólito. Las actitudes del personal generan mucho dolor, angustia y bronca en los familiares de quienes deben ser asistidos en ese hospital cabecera del departamento San Martín.

Las denuncias de mala praxis, de mala atención por parte del personal, de falta de profesionales es algo tan habitual que hasta dejan de ser noticia; pero lo que le sucedió a una familia de Mosconi es de una gravedad inusitada. Y es que los mosconenses, con todo dolor y angustia recibieron la peor noticia después de tener internada a su madre: les anunciaron que la mujer había fallecido. Pero en realidad fue una equivocación brutal del médico, ya que la fallecida era otra persona.

María Zerda, hija de la señora Elisa Reina Castro que se encontraba hospitalizada en Tartagal, notoriamente indignada y angustiada relató: "Nosotros somos de Mosconi y mi madre tiene asistencia de PAMI y la trajimos a este hospital porque es uno de los prestadores. Ella sufrió una descompensación y no podía respirar aunque le habían hecho el hisopado en Mosconi y le dio negativo. En Tartagal no la querían recibir porque nos dijeron que no había cama, pero hablando con uno y con otro logramos que la internen y en la guardia le acomodaron una cama para que esté con el oxígeno".

En su relato la mujer recordó que "acá en el hospital Perón le hicieron el hisopado y le volvió a dar negativo. Le pidieron una tomografía y la llevamos a la parte privada para hacerle ese estudio y salió que tenía una neumonía bilateral aguda. Pero en lugar de mejorar se puso peor por eso la pusieron en terapia. Cuando estaba ahí nos mandaron a un laboratorio privado para que le hagamos un PCR y lo pagamos y le salió que había tenido antes COVID y que posiblemente era lo que le había causado la neumonía".

“Antes de agravarse mi mamá me dijo: ‘Hija, sacame de acá porque me canso de pedirle agua a las enfermeras toda la noche y no me quieren dar’. Al otro día es increíble cómo se desmejoró”, dijo María Zerda y agregó: “A mi hermano le dijeron: andá a buscar el cajón para tu mamá. Después resulta que no era ella la muerta, y nadie da la cara”.



La mujer refirió que "nos dijeron que a raíz de su cuadro ella estaba muy delicada y que nos iban a pedir autorización si era necesaria intubarla. Después de eso la llamaron a mi hermana para decirle que mi mamá estaba muy grave. Dos horas después nos llaman para decirnos que mi mamá había muerto; pero resultó ser falso porque la fallecida era otra persona que estaba en terapia".

Indignada por la situación la mosconense relató que "nos cansamos de esperar que algún médico se digne a hablar con nosotros, le pedimos al Dr. Payo como gerente que se acerque, pero ninguno quiere dar la cara; solo atienden por teléfono. Este hospital recibe millones de pesos por ser prestador de PAMI, mi padre aportó años al Estado porque fue trabajador de YPF y esta gente atiende a los pacientes y a los familiares peor que si fueran animales. Eso no se puede soportar", expresó la mujer entre lágrimas.

María Zerda explicó: "Mi madre ahora está muy mal de salud, está intubada y la pusieron con los enfermos de COVID cuando ella ya no tiene esa enfermedad sino que quedó con las secuelas como es la neumonía bilateral. A mi hermano le dijeron andá a buscar el cajón cuando en realidad había fallecido otra señora".

Las hijas de la señora Castro aseguran que "mi madre estaba lúcida, consciente. En un momento cuando la visitábamos me dijo "hija sacame de acá porque me canso de pedirle agua a las enfermeras toda la noche y no me quieren dar, me tratan muy mal'. Al otro día es increíble cómo se desmejoró, algo sucede en este hospital que recibe millones como prestador de PAMI, pero que tiene una pésima atención con toda la gente que viene".

En su desesperación por llegar al hospital desde General Mosconi, uno de los hijos de la mujer casi sufre un accidente en la ruta 34 por lo que la indignación de la familia fue peor todavía. "No puede ser que se equivoquen en un tema tan serio y que ningún médico salga a dar una explicación. Lo que sucede en este hospital no se soporta más", consideró otra de las hijas de la señora de 66 años que fue trasladada desde General Mosconi con la esperanza de que su estado mejore.

