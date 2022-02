Copa Argentina: confirmados los tres primeros partidos

Lanús abre la serie con Cambaceres, también jugarán Alte Brown vs Agropecuario e Independiente (Riv) y Gimnasia (Mza). Los tucumanos esperan confirmación.

El comienzo de la décima edición de la Copa Argentina tiene fecha, hora y sede confirmados para sus tres primeros encuentros. El certamen que tuvo como último ganador a Boca se iniciará el miércoles 23 de febrero con dos encuentros y seguirá el jueves con uno. Entre los protagonistas de la primera semana, se destaca el debut de un semifinalista como Lanús, el estreno absoluto en el cuadro principal de un equipo de la D y la disputa de un clásico provincial que promete paralizar a Mendoza.

El miércoles 23 desde las 19.10, el Granate abrirá oficialmente la competencia ante Defensores de Cambaceres. Por segunda edición consecutiva, los 32avos tendrán su primer capítulo en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, sede del único encuentro dirigido por Diego Maradona en el torneo. El equipo de Primera División, que fue semifinalista en las ediciones 2014-2015 y 2019, buscará prevalecer frente a un adversario que nunca participó del cuadro principal.

Desde las 22.10, Mendoza vibrará con el clásico provincial entre Independiente Rivadavia y Gimnasia, que jugarán en el estadio Malvinas Argentinas. Ambos equipos se clasificaron a la décima edición por haberse destacado en la Primera Nacional. La Lepra nunca pudo superar la barrera de los 16avos, mientras que el Lobo cumplió una destacada actuación en 2017, al llegar a Octavos.

La primera semana de competencia se cerrará el jueves a las 21.10, con el cruce entre dos representantes de la Primera Nacional: el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal albergará el partido entre Almirante Brown y Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Dos equipos que tienen pasado en Fase Final, pero que aún se deben una actuación consagratoria en la Copa Argentina.

Todos los partidos de 32vos de final de la Copa Argentina

Miércoles 23 de febrero

19.10: Lanús - Defensores de Cambaceres (estadio Centenario Ciudad de Quilmes)

22.10: Independiente Rivadavia - Gimnasia y Esgrima de Mendoza (estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)

Jueves 24 de febrero

21.10: Almirante Brown - Agropecuario Argentino de Carlos Casares (estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal)

A confirmar día y horario

Quilmes - San Martín (Tuc)

Atlético Tucumán - Brown de Adrogué

Banfield - Dock Sud

Unión - Sportivo Las Parejas

Central Córdoba (SdE) - Gimnasia (J)

San Lorenzo - Racing de Córdoba

Godoy Cruz - Tristán Suárez

Platense - Belgrano

Estudiantes - Puerto Nuevo

Vélez - Cipolletti

Independiente - Central Norte

Arsenal - Chaco For Ever

Talleres (C) - Güemes (SdE)

Aldosivi - Colegiales

Newell's - Ituzaingó

Gimnasia (LP) - Liniers

Sarmiento (J) - Flandria

Patronato - Deportivo Morón

Colón - Sportivo Peñarol

Argentinos Juniors - Olimpo

Defensa y Justicia - Sacachispas

Barracas Central - Acassuso

River - Laferrere

Racing - Gimnasia y Tiro

Ferro - J.J. Urquiza

Boca - Central Córdoba (R)

Rosario Central - Sol de Mayo

Tigre - Los Andes

Huracán - Deportivo Madryn

Fuente: Copa Argentina