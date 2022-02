El emotivo mensaje del escalador argentino

Tomás Aguiló, el experimentado escalador argentino que fue víctima de una avalancha en el cerro Torre de El Chaltén y se recupera favorablemente de las heridas, utilizó las redes para recordar a Corrado “Korra” Pesce, su colega italiano cuyo cuerpo aún no pudo ser rescatado de las alturas por las desfavorables condiciones meteorológicas que azotan a la región.

Mediante un emotivo mensaje, Aguiló evidenció que tanto para él como para Pesce era un desafío escalar la pared norte del cerro Torre, aunque reconoció: “Sabíamos a lo que nos enfrentábamos”.

“Korra! Escalamos la norte!!!! Por fin después de tantos años soñando e intentando esta hermosa pared, en la montaña más linda del mundo… el Cerro Torre. Pero los sueños a veces nos cuestan caro, hoy te extraño, te pienso y te recuerdo. Estoy seguro que ninguno de los dos nos arrepentimos de nada, sabíamos a lo que íbamos y a lo que nos enfrentábamos”, comienza el posteo de Aguiló, quien permanece internado en el Hospital SAMIC de El Calafate.

El argentino compartió fotos junto a “Korra” Pesce antes de la tragedia. Se los observa felices, disfrutando del ascenso y cumpliendo uno de sus objetivos trazados en la disciplina que los unía como colegas y amigos.

“Tuve el privilegio de compartir tus últimos días, las últimas horas, las últimas charlas… Amigo te quiero mucho y siempre estarás en el recuerdo y en el corazón de muchísimas personas que tuvieron el honor de conocerte…”, reza otro tramo de la publicación, la cual ya supera los 4 mil likes y cuenta con una importante cantidad de comentarios en memoria del fallecido escalador italiano.

Por último, Aguiló aprovechó para agradecer el arduo trabajo de los equipos de rescate que hicieron lo imposible por llegar hasta su posición y bajarlo con vida hasta tierra firme. “Quiero agradecer profundamente a toda la gente que ayudó a que el rescate fuera posible, y a que yo estuviera hoy día aquí para contarlo, abrazar a mi hijo y a todos los seres queridos. Que en Paz descanses amigo @korra_pesce. Gracias”, finalizó.

Pesce, de 41 años, quedó varado en el cerro Torre debido a las graves lesiones sufridas por la avalancha que los sorprendió a él y a Aguiló mientras descansaban. De acuerdo a la información de La Opinión Austral, el argentino llegó a trasladar al italiano hasta un refugio ubicado en la pared este de la montaña, conocido como el box de los ingleses. Pero las condiciones meteorológicas de la región imposibilitaron a los socorristas para llegar hasta su posición, y el europeo fue declarado muerto en el lugar.

El mismo viernes de la tragedia, un drone sobrevoló la zona donde se había producido la avalancha, avistó a Pesce y constató que no tenía signos de vida. A partir de este material, también se pudo verificar que el cadáver se deslizó 50 metros por debajo de la plataforma donde habían pasado la noche con Aguiló.

Mensaje de la familia

Al ser notificada de las imágenes del drone que avistaron a “Korra” Pesce, Lidia, su hermana, expresó su desconsuelo en un conmovedor posteo de Facebook. “El clima... Te han engañado... no podías predecir el tiempo de las horas... para rescatarte y el mal tiempo que vino en tu contra! Y esa maldita avalancha... Todavía no me lo puedo creer... Te llevaste una parte de todos nosotros contigo... Tu hija... Tus nietos para ellos fuiste y eres el Spiderman on ice ... Será difícil tragarse toda esta oscuridad que creaste... Me gusta recordar que al crecer eras mi tormento.... pero solo lo hacías para protegerme... Y ahora eres mi héroe... Agradezco a todas las personas que intervinieron y que siguen interviniendo para recuperar a mi hermano.. . Gracias amigos y a todos por lo que hicieron por él y gracias Tomas Roy Aguiló por mantenerte a salvo en su duro momento... Qué hay de Corra... cuidando a Leía principalmente... Y cuida a mamá y papá... Tengo un nuevo ángel en el cielo, te amo y siempre te querré... Que tengas un viaje seguro.... Adiós”, reza el emotivo mensaje.

Fuente: Infobae