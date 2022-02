Carlos Vives homenajea a Shakira con ‘Currambera’

El cantautor colombiano Carlos Vives publicó este miércoles su nueva canción, "Currambera", un regalo a su amiga Shakira, con quien ha colaborado en varias ocasiones, que cumplió 45 años.

"Volaste muy alto, las olas del mar te esperan; con tus pies descalzos, niñita de la pollera. Volaste muy alto, tu barco ya izó sus velas", le dice el cantante de Santa Marta a Shakira, en una canción en cuyo videoclip se intercalan imágenes de su natal Barranquilla, de su puerto y sus barrios, así como videos antiguos de la artista de "Hips don't lie".

El video de "Currambera", donde participó el papá de la artista y varias reinas del Carnaval de Barranquilla, "cuenta por medio de diferentes escenas la historia de vida de la estrella mundial Shakira, hilándola con su trayectoria musical y al mismo tiempo, nos habla de las características de la mujer barranquillera", apuntó la productora Sony en un comunicado.

"Ella es el resultado de una cultura, o mejor, del encuentro de muchas culturas en este mágico lugar llamado Curramba", comentó Carlos Vives en una referencia a Barranquilla, según el comunicado. La canción es también un homenaje a todas las mujeres de Barranquilla, las curramberas; a sus bailes, sus movimientos y sus caderas: "Currambera, que luces tu pollera. Cumbiambera que mueves tu cadera", repite el cantante colombiano.

Shakira cumplió este 2 de febrero 45 años, con una trayectoria de más de tres décadas en la música que ha dejado canciones como "Estoy aquí" o "Te dejo Madrid" o el paso a ritmos urbanos con éxitos como "Loba", "Rabiosa" o "La bicicleta", en la que colabora con Carlos Vives.

Shakira celebra sus 45 años

Shakira ha publicado un vídeo el día de su cumpleaños bailando junto al ex jugador de la NBA, el estadounidense Shaquille O’Neal, y los seguidores de la colombiana han llenado su Instagram de felicitaciones y comentarios de sorpresa. Además, Carlos Vives le ha dedicado una canción y un videoclip a la cantante como regalo de aniversario.

Ayer la cantante Shakira cumplió 45 años y las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitaciones para la cantante. Por su parte, la colombiana empezó su día compartiendo un vídeo junto al excampéon de la NBA, Shaquille O’Neal, sorprendiendo a todo el mundo.

En el vídeo, titulado “Shak y Shaq (micro y macro)”, la cumpleañera realiza una curiosa coreografía siguiendo los pasos de baile del exjugador de baloncesto. Este video de Shaquille Y es que este vídeo de Shaquille O’Neal bailando la canción Ameno Amapiano de Goya Menor y Nektunez se volvió viral en redes hace unas semanas. Ahora, Shakira ha querido aportar su granito de arena con su baile.

Asimismo, la cantante colombiana recibió un regalo muy especial por su 45 cumpleaños. Su amigo Carlos Vives publicó una nueva canción, Currambera, como homenaje a la cantante. La canción y el videoclip expresan sin duda la esencia y el espíritu de la colombiana.

Pero en casa de Shakira y Gerard Piqué la colombiana no ha sido la única que cumplió años ayer. El futbolista y la cantante nacieron el mismo día, con diez años de diferencia eso sí. El catalán sopló las velas de sus 35 años y la colombiana las de sus 45. Ambos pudieron disfrutar de un día de cumpleaños tranquilo y familiar ya que Piqué no tenía ningún partido de fútbol y la cantante no tenía ningún concierto previsto.

Fuente: Diario26