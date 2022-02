El Gobierno no dará marcha atrás con los bailes de carnaval

La prórroga del DNU que prohíbe los eventos masivos con grandes aglomeraciones de personas durante todo febrero generó malestar en un sector de organizadores de festivales y bailes de carnaval. La continuidad de las medidas que en primera instancia eran hasta el 31 de enero trajo consigo la reducción del aforo permitido, bajando de 400 a 300 participantes por evento.

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió hoy en Casa de Gobierno a productores y afines al sector del entretenimiento y la nocturnidad en Tucumán, encabezados por Hernán Iramain, para dialogar sobre soluciones de cara a las suspensiones de dichos eventos para febrero. El titular del Poder Ejecutivo estableció conformar una comisión para acercar propuestas y buscar soluciones para superar el impacto que produjo la pandemia en el sector.

Junto a Jaldo estuvo por parte del gobierno el ministro del interior, Miguel Acevedo, quien habló en rueda de prensa sobre la reunión: “Vamos a tratar de ayudar todo lo que podamos para llevar este mes de febrero. Creemos que para marzo se va a empezar a normalizar la actividad. El gobernador también nos pidió que veamos la forma de solucionar inconvenientes que hayan ocurrido en el pasado con productores y artistas que debieron suspender eventos”

Por su parte, Iramain se mostró satisfecho con las respuestas del Poder Ejecutivo provincial: “Fue una reunión muy satisfactoria. Se expuso nuestra situación como sector y ellos la situación sanitaria. Armamos una comisión para articular con el ministro Acevedo para poder recibir una ayuda para sobrellevar este mes de febrero. Le brindamos toda nuestra ayuda al gobernador para sortear esta situación”.

También estuvieron en la reunión el ministro Salud, Luis Medina Ruiz, y de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, además de la secretaria general de la Gobernación, Silvia Perez.

Enojo de clubes y organizadores de carnavales

El malestar de organizadores de bailes de carnaval se hizo sentir en las puertas de Casa de Gobierno al quedar afuera de la reunión que el vicegobernador a cargo del poder ejecutivo mantuvo con dueños de salones de fiestas, boliches y productores.

“Hay un listado de gente que pudo pasar, que lo hizo un tal Iramain, a quien no conozco y no representa al Club San Antonio de Ranchillos. Nosotros que somos parte importante de los festejos de carnaval estamos afuera. Suspendimos dos eventos en enero por el decreto que regía. Insistimos varios días para que nos atiendan”, manifestó Antonio Pino, presidente del club San Antonio de Ranchillos.

Pino remarcó la necesidad económica del club de llevar adelante el carnaval como forma de subsistencia para lo que resta del año: “Nuestra situación es distinta porque el club es abierto, tenemos 18 mil metros cuadrados, se pueden hacer los protocolos como lo hicieron con el rugby. No venimos a pedir subsidios, el Club San Antonio realiza todo con recursos genuinos de lo recaudado con los carnavales y con eso nos mantenemos todo el año para realizar obras”.

Eduardo Calafiore, representante de artistas, también se manifestó molesto por no estar incluido su sector en la reunión en Casa de Gobierno: “El enojo es no poder estar trabajando como todo el país, no queremos subsidios. Esperamos hasta el 31 de enero para poder trabajar”.

“En todo el país hay festivales y carnavales. En Jujuy, Cosquín, Jesús María. Aquí hay una reunión con alguien que dice representar a los carnavales, como es Hernán Iramain, y no es así”, expresó el integrante de ADRA (Asociación de Representantes de Artistas).

Al ser consultado por los reclamos de aquellos que quedaron fuera de la reunión, Iramain aseguró que estuvieron incluidos todos los que se comunicaron con él: "Calafiore no me llamó, aquí están todos los que me llamaron y se comunicaron conmigo. Pino tampoco lo hizo”.

El ministro Acevedo ratificó que va a recibir a los empresarios que quedaron afuera de la reunión y en particular al Presidente de San Antonio de Ranchillos para poder escucharlos de manera personal.

Controles de fiestas y eventos masivos

“Vamos a extremar recaudos para que no se escapen eventos masivos. Ya se suspendieron fiestas como la Pachamama o el Queso. Los festejos religiosos de Villa Chicligasta estaban autorizados al ser al aire libre, con distanciamiento y barbijo. Lo que no se pudo prever o no se tomaron los recaudos suficientes fue con una fiesta que se realizó posterior a eso”, declaró Miguel Acevedo.

El ministro aseguró que verán la forma de sancionar a aquellos que incumplan con el Decreto de Necesidad y Urgencia, pese a que el DNU no establece sanciones en caso de ir en contra de los artículos del mismo.