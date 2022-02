Salta: el litro de nafta a 7 pesos más que en Buenos Aires

Al 25% de suba del precio del boleto de colectivo que rige desde esta semana se sumó el incremento del 9% de YPF en sus combustibles, desde el minuto uno de ayer. El encarecimiento de las naftas rige en todo el país, pero golpea más fuerte en provincias como Salta, donde el litro de súper se paga 7 pesos más que en Buenos Aires.

Al aumento de la expendedora de bandera, se le sumaron las estaciones de Refinor y de Axion. Shell hasta el momento no actualizó los precios por lo que muchos se fueron a llenar el tanque a estas últimas estaciones de servicio.

En Salta, los precios de YPF y de Refinor están iguales. La nafta súper cuesta 106 pesos, mientras que la premium se va a los $124,30. El gasoil común cuesta 98,30 pesos, en tanto que el premium supera los 120 pesos.

En Axion está un peso más barato. La súper cuesta 105 pesos el litro. A 97,1 pesos está el gasoil y el premium a $118,9.

El GNC cuesta en todos lados 59,90 el metro cúbico pesos indefectiblemente. "Hasta el gas aumentó esta madrugada. El incremento fue de un poco más de 3 pesos", dijo un playero de zona sur.

Donde hubo una diferencia durante la jornada de ayer fue en las estaciones de servicio Shell, que hasta el mediodía no habían actualizado sus precios, aunque se esperaba que se remarcara antes del final del día. La nafta súper estaba a $97,9 el litro y la premium, a 112,9 pesos. Lo mismo sucedió con el gasoil común, que costaba 91,40 pesos y el premium, $107,90. "No sabemos hasta cuándo seguirán estos precios, pero generalmente quedan así hasta el cambio de turno. Más de un día no dura, así que hay que apurarse si quiere ahorrar unos pesos", dijo un trabajador del surtidor de la rotonda de Limache.

Se aplicó un porcentaje fijo de suba para todo el país, pero golpea mucho más a Salta. Es que el litro de gasoil común en una estación de servicio YPF de Buenos Aires cuesta 93 pesos mientras que el premium vale 114,60 el litro. Hay una diferencia de más de 5 pesos por litro.

En cuanto a la súper en Buenos Aires cuesta 99 pesos. Es 7 pesos más cara en Salta. Lo mismo pasa con la infinia, que en CABA está a 118 pesos; $6 más en la ciudad salteña.

El incremento se da luego del pedido de aumento que realizó la Cámara de Estaciones de Servicio Expendedores de Combustibles y Afines de la Provincia de Salta, que se había declarado en estado de alerta por el congelamiento de precios a valores de mayo del 2021.

La comisión directiva de Ceseca advirtió sobre "la existencia de las empresas pymes de nuestro sector se encuentran atravesando un grave proceso de falta de rentabilidad y descapitalización".

Puntualizó que, mientras tanto, "los costos que deben afrontar las expendedoras incluidos salarios y tarifas evolucionan al ritmo del fuerte proceso inflacionario".

"Acá aumentan las naftas, pero nuestros salarios sigue siendo siempre los mismos; no se actualizan un 9 por ciento para febrero", dijo en forma irónica un playero que no quiso dar a conocer su nombre.

La justificación del aumento

En tanto que, para justificar el incremento, desde YPF se sostuvo en un comunicado: "Con el fin de sostener su plan de crecimiento para 2022 en un contexto de prudencia financiera y en el marco de la evolución de los últimos meses de ciertas variables macros locales e internacionales, YPF realizará a partir del 2 de febrero un aumento de precios de surtidor del 9% promedio país, luego del último aumento en mayo 2021".

En marzo pasado YPF anticipó que en el año aplicaría un ajuste escalonado de 15% a lo largo de 3 meses para financiar inversiones. El primer incremento de 7% se aplicó el 16 de marzo y luego hubo un segundo aumento de 6% en abril.

De acuerdo a la petrolera estatal, el incremento del 9% promedio para todo el país incluye una suba de dos puntos porcentuales más en los productos premium. YPF destacó que desde el último aumento, en mayo del año pasado, hubo una devaluación del 11,35% y una inflación de 29,18% en enero de este año versus mayo de 2021. Asimismo, informó que el precio del etanol se incrementó un 16,07%, mientras que el valor del biodiésel subió un 46,61% y el del Brent en dólares saltó un 31 por ciento.

En tanto, se hizo hincapié en la fuerte recuperación de la demanda de combustibles, que en diciembre registró un alza del 10% contra diciembre de 2019 en gasoil y un 8% en naftas. En ese sentido, detalló que el mercado de naftas del último mes de 2021 fue el más alto de la historia. En otro orden, se indicó que la actualización de precios en surtidor también tiene un peso específico elevado en el mercado laboral, dado que sirve para contener más de 60.000 puestos de trabajo.

El mercado de combustibles no está regulado, como sucede con las tarifas de gas y electricidad, pero todos los gobiernos lo administran a través de YPF, que es responsable del 55% de los despachos de nafta y gasoil.

