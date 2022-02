Al menos 9 muertos por consumir cocaína envenenada

Nueve personas murieron y más de 50 permanecen internadas en hospitales de diferentes localidades de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense luego de haber consumido cocaína presuntamente adulterada, así lo confirmó el fiscal general del departamento judicial de San Martín, Marcelo Lapargo. Por el caso hay 9 detenidos y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió a la ciudadanía descartar la droga comprada en las últimas 24 horas.

“Nos vamos enterando de a poco. Nosotros tenemos 9 (muertos) confirmados, aunque la prensa tiene alguno más, y la cantidad de internados ya debe pasar los 50″, dijo el fiscal general del departamento judicial de San Martín en diálogo con TN.

La primera información que se conoció sobre el caso este miércoles daba cuenta de que cuatro de esas muertes sucedieron en el hospital San Bernardino, de Hurlingham, donde acudieron al menos 11 personas en un estado de intoxicación grave. Todavía hay siete pacientes que se encuentran internados en ese centro de salud.

Además, otros afectados por el consumo de la sustancia contaminada fueron internados en hospitales de los partidos de Tres de Febrero y San Martín. “Durante la tarde de este miércoles también se conoció que hay otros dos pacientes en un centro de salud de Ituzaingó y suman en total 14 los afectados”, ampliaron las fuentes consultadas.

Parte de la droga secuestrada en los allanamientos en Puerta 8 en Tres de Febrero

De acuerdo al testimonio de familiares y de los propios internados, la gran mayoría había comprado la droga adulterada en el mismo lugar: se trata de un asentamiento sumamente precario conocido como Puerta 8, ubicado en Campo de Mayo, en la cuenca del río Reconquista y en la localidad de Tres de Febrero.

El fiscal Lapargo dijo también que Puerta 8: “Es un lugar habitual de venta de droga al por menor y se ha allanado varias veces, pero estamos hablando de hechos de una naturaleza diferente, porque una cuestión es la venta de droga y esos búnkers, que es imprescindible allanar y batir constantemente, y otra cosa es un hecho que puede generar la muerte de mucha gente. Nuestra angustia hoy es poderlo comunicar, de tal manera que los que estén en posesión de este veneno sepan que no lo tienen con consumir”.

Y confirmó: “No hay autopsias terminadas, pero las muertes son todas por intoxicaciones muy severas”.

Los fallecidos en el hospital San Bernardino son todos varones, de 33, 36 y 45 años y uno cuya edad no fue notificada. Además, estaban internadas otras siete personas, seis hombres, de entre 31 y 41 años, y una mujer de 44, también presuntamente por el consumo de la cocaína adulterada.

Por su lado, otros tres hombres de 35, 40 y 41 años se encuentran intubados en estado reservado en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 9 del barrio Mitre de Villa Tesei, también en Hurlingham.

Por su parte, los dos nuevos casos que se registraron en Ituzaingó ingresaron al hospital Bicentenario y ambos “permanecen internados e intubados”. Fuentes de la investigación informaron que se trata de un albañil de 48 años y un empleado de 36. “Familiares dieron que habrían comprado estupefacientes en el asentamiento Puerta 8 de la localidad de Tres de Febrero”, ampliaron.

El caso se conoció durante la madrugada de este miércoles, luego de la llegada de los pacientes a los hospitales bonaerenses, todos con el mismo cuadro de salud y admitiendo consumo reciente de cocaína. Agentes de la Policía Bonaerense empezaron a trabajar de inmediato. En una de las entrevistas, uno de los damnificados comentó que había comprado la droga en las cercanías del barrio “Puerta 8″, en Campo de Mayo.

Fuentes judiciales le confirmaron a Infobae que la Bonaerense comenzó a allanar el asentamiento a comienzos del mediodía en busca de los traficantes, un operativo del que participan efectivos de la UTOI. Justamente, producto de esos operativo hubo 9 detenidos y se secuestró droga: así fue que se consiguieron las muestras para ser analizadas. Fueron llevadas a La Plata.

Allanamientos en Puerta 8 por la cocaína adulterada

En un principio, por los casos de Hurlingham intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 especializada en Drogas Ilícitas de Morón, a cargo de los fiscales Antonio Ferreras y Ernesto Lovillo. Se inició un expediente por averiguación de causales de muerte y se ordenaron las autopsias.

En paralelo, se inició otra causa en la UFI N°16 de San Martín especializada en drogas ilícitas y a cargo del fiscal Germán Martínez, en referencia a los casos ocurridos en los hospitales Bocalandro, de Tres de Febrero, y Eva Perón, de San Martín.

Finalmente, los fiscales de Morón declinaron la competencia y el caso quedó en manos del fiscal de Martínez, quien dispuso los allanamientos en Puerta 8.

Algunos de los intoxicados fueron internados en el hospital Eva Perón, de San Martín

Precisamente, la Fiscalía General de San Martín emitió un comunicado en el que alerta a la población sobre los peligros del consumo de esa droga adulterada.

“Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de ALTISIMA TOXICIDAD. Se han producido a la fecha 7 fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo. Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamiento positivos con el fin de protegerse a si mismos y cuidar de su salud”, afirmó el mensaje.

Luego, el mismo fiscal general de San Martín explicó: “No sabemos todavía con qué está adulterada. No es algo habitual, este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea, porque aún faltan las pericias toxicológicas, ha sido incluida intencionalmente, no parece ser un error en el procesamiento del material”.







Fuente: Infobae