Temporal en Concepción: "Se me destruyó toda la casa"

"Se me destruyó mi casa": Un temporal generó destrozos en Concepción

"Se me destruyó mi casa": Un temporal generó destrozos en Concepción

Las fuertes ráfagas acompañadas de lluvia en la tarde ayer ocasionaron daños y destrozos en algunas viviendas de Concepción. Según autoridades, se generó una cola de tornado en un sector de la ciudad.

Seguí informado, leé también

Este es el caso de Diego y su familia, resulta ser que el temporal le tiró abajo su techo y ha sufrido la pérdida de artefactos de su hogar. "Ni me imaginaba que me iba a pasar algo así. He perdido todo", contó a nuestro periodista Ezequiel Toledo.

En la casa viven bebés y niños, así como también la hermana de Diego que sufre Sindrome de Down.

Así quedó su vivienda, en la zona del barrio 1° de mayo