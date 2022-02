“La Bomba Tucumana” contó los secretos de su transformación

Hace tiempo que Gladys “La Bomba Tucumana” apostó a un cambio de hábitos. La cantante bajó de peso y está muy contenta con la imagen que le devuelve el espejo, aunque muchos aseguren que adelgazó gracias a suplementos dietéticos.

“Estoy más linda que nunca”, pronunció en una nota que le hicieron en Farándula Show sobre esta transformación que dio que hablar. “Soy una mujer de 56. Estoy espléndida y sin bombacha. Divina yo. Me bañé, me perfumé, todo hermoso”, agregó tras mostrar su impactante look para la entrega de los Premios Carlos, de donde se retiró indignada.

Horas después de ese evento, se reportó en las redes sociales para contar cómo fue que logró estar tan delgada, ya que descubrió que utilizaban su nombre para promocionar productos para quemar grasa.

La denuncia de “La Bomba Tucumana” y sus cambios de hábitos

A través de Instagram, la cantante de “La pollera amarilla” lamentó que intenten tirar por la borda el sacrificio que hizo para convertirse en una persona más saludable.

“De arranque ya empezamos mal. Mintieron y utilizaron mi nombre y mi imagen para decir que hicieron magia conmigo. No es cierto. Yo tengo arriba de mi cuerpo y mi mente un cambio increíble producto de cambios alimentarios. Hago un gran sacrificio para sentirme bien”, lanzó.

Luego, agregó: “Trabajé por mi salud física porque quiero verme linda. Soy una artista y quiero verme bien por ustedes”. Gladys ya dejó el tema en manos de sus abogados para que lo continúen por la vía legal, y piensa ir hasta las últimas consecuencias.

El comunicado de Gladys, “La Bomba Tucumana” luego de que usaran su nombre para promocionar un producto para bajar de peso

A través de una historia de Instagram, los abogados de “La Bomba” explicaron cómo procederán legalmente ante la publicidad engañosa que tiene como protagonista a su clienta. “Hoy accionamos judicialmente contra supuestos profesionales que realizan anuncios engañosos, utilizando de manera fraudulenta la imagen y el esfuerzo de Gladys para promocionar un producto que, según ellos, genera pérdida de peso”, señalaron.

Atónitos con la situación, indicaron que la artista se deshizo de los kilos de más gracias a un gran compromiso con ella misma: “Engañan de manera vergonzosa a los consumidores que de buena fe compran dicho producto. El cambio físico de Gladys únicamente obedece a un giro radical en su filosofía de vida. Mejorando integralmente todos los aspectos que hacen a un ser humano. Y eso se refleja en su cuerpo”.

Gladys La Bomba Tucumana explotó en contra de los Premios Carlos

Luego de no ganar a "Mejor cantante femenina en espectáculo", Gladys La Bomba Tucumana se mostró furiosa y abandonó la ceremonia.

La cantante de música tropical y Agustín Souza, su compañero y humorista, fueron los únicos dos nominados por Cocodrilísima, la revista de Omer Suárez. No obstante, la Bomba perdió ante Marcela Wonder, quien es parte de la obra de Aníbal Pachano. Tras la derrota, se levantó, se retiró del lugar y gritó: “¡Esto es una vergüenza!”.

Por supuesto, luego fue abordada por los medios presentes quienes le preguntaron si realmente se estaba retirando de la ceremonia. “Sí, tengo frío y sueño...”, dijo mientras se acomodaba su vestido rojo con visible incomodidad.

Fuente: TN