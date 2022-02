Cuándo empiezan las clases en cada provincia

Presencialidad plena es el objetivo para el ciclo lectivo de este año. El 2 de marzo ya estarán todos los estudiantes del país en las aulas, tal como afirmó Jaime Perczyck, ministro de Educación de la Nación. Además de las medidas de cuidado ya conocidas, será importante que completen el esquema de vacunación niños, niñas y adolescentes. Esa es la meta de este verano, según Perczyck.

Al margen de la fecha nacional del 2 de marzo para el comienzo de las clases, se ha dado a cada jurisdicción la posibilidad de comenzar antes, en vistas a recuperar aprendizajes que se hayan perdido a lo largo de estos dos años de suspensión de clases presenciales y asistencia en burbujas.

La mayoría comenzará las clases el 2 marzo, sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Mendoza decidieron iniciar antes.

Cuándo comienzan las clases, provincia por provincia

Corrientes

El 14 de febrero dará el puntapié de este nuevo ciclo lectivo la provincia de Corrientes, ya que será la primera en comenzar.

“Vamos a pedir los carnets de vacunación para poder registrarlo y saber qué medidas tenemos que tomar dentro de las instituciones”, dijo la ministra de Educación, Práxedes López. Exigirán, entonces, a docentes y estudiantes el carnet de vacunación por covid con esquema completo.

Ciudad de Buenos Aires

El próximo 21 de febrero comenzarán las clases en la Ciudad, aunque aún no especificaron cómo serán los protocolos para el inicio del ciclo lectivo.

Mendoza

También abrirán las aulas para los estudiantes el 21 de febrero. Si bien apuestan por la presencialidad plena en todos los niveles, podría haber cambios, tal como una reducción de clases o la vuelta a las burbujas, "si la pandemia lo amerita", según explicaron las autoridades provinciales.

Buenos Aires

Comenzarán las clases el 2 de marzo, como en la mayoría de las provincias. Axel Kiciloff, el gobernador bonaerense, afirmó que habrá vacunación libre para docentes y auxiliares de todas las escuelas y niveles educativos de la provincia.

Catamarca

Las clases en Catamarca también comenzarán el 2 de marzo: “Esperamos que la situación epidemiológica del país y de la jurisdicción así lo permitan, para dar continuidad a los 190 días de clase que estableció el Consejo Federal de Educación basado en el avance sostenido del proceso de vacunación de la población y del mejoramiento de las condiciones sanitarias, con todos los cuidados necesarios”, dijo Andrea Centurión, la ministra de Educación catamarqueña.

Chaco

El 2 de marzo es el día elegido para comenzar las clases en la provincia del norte. Respecto del inicio del ciclo lectivo, Aldo Lineras, ministro de Educación de esa provincia, habló de "la exitosa campaña de vacunación" que ha "tenido una respuesta de la comunidad muy importante" en Chaco.

Chubut

En esta provincia hay una distinción. Los nueve establecimientos educativos de "período especial" iniciaron las clases el pasado 31 de enero. Al estar ubicados en comarcas con muy bajas temperaturas en el periodo invernal, tienen un ciclo lectivo diferenciado.

Las escuelas de "período común", por su parte, sí comenzarán las clases el 2 de marzo, cuyas vacaciones de julio serán entre el 11 y el 22 de ese mes. Allí terminarán las clases el 22 de diciembre.

Córdoba

El 2 de marzo comenzarán las clases y finalizarán el 19 de diciembre. A su vez, el 1.º de febrero iniciaron la vinculación pedagógica y de intensificación de aprendizajes los estudiantes que tenían aprendizajes pendientes en las escuelas que integran el Programa Acompañar (tanto en primaria como en secundaria).

Entre Ríos

También volverán a las aulas el 2 de marzo y tendrán vacaciones de invierno entre el 11 y el 22 de julio.

La educación superior, por su parte, dará inicio a sus clases el 7 de marzo, que finalizarán el 18 de noviembre.

Formosa

La provincia gobernada por Gildo Insfrán ha decidido dar comienzo al ciclo lectivo el 2 de marzo. Las clases terminarán allí el 20 de diciembre.

Jujuy

Las clases, tanto en el nivel inicial como en el primario, comenzarán el 2 de marzo y terminarán el 15 de diciembre. La secundaria, la educación técnico profesional y la educación para jóvenes y adultos, por su parte, empezarán el 9 de marzo. En cuanto al nivel superior, la fecha de inicio será el 29 de marzo y la de finalización, el 2 de diciembre.

Las vacaciones de invierno serán iguales para todos los niveles: desde el 18 hasta el 29 de julio.

La Pampa

En el marco del inicio de clases que será el 2 de marzo, las autoridades locales expresaron: "La campaña de inmunización de estudiantes de entre 3 y 17 años en La Pampa evoluciona positivamente y arroja resultados que ubican a la provincia con porcentajes muy por encima de la media nacional". Tienen como objetivo lograr un “aula cuidada" para comenzar las clases.

Adultos de la provincia, entre los que se encuentran docentes y auxiliares, cuentan con una dosis el 95%, mientras que el 92% ya tiene el esquema de vacunación completo.

La Rioja

El inicio del ciclo lectivo será también el 2 de marzo. En La Rioja, las clases finalizarán el 22 de diciembre y tendrán vacaciones invernales entre el 11 y el 22 de julio.

Misiones

El 2 de marzo comenzarán las clases. Las autoridades provinciales advirtieron que el pase sanitario no será obligatorio para ingresar a las instituciones educativas. No obstante, será una prioridad completar el esquema de vacunación y brindar mayor seguridad, por lo cual habrá una campaña masiva de ambas dosis desde el próximo 7 de febrero.

Neuquén

Si bien también comenzarán las clases el 2 de marzo, las autoridades informaron que el próximo 15 de febrero definirán qué escuelas no podrán iniciar, ya que hay unos 72 edificios con obras de distinta complejidad,

Río Negro

El 2 de marzo iniciará el ciclo lectivo en todos los niveles. El 22 de diciembre será el final y habrá vacaciones de invierno entre el 11 y el 22 de julio.

Salta

Las clases se llevarán a cabo entre el 2 de marzo y el 19 de diciembre. Además, el gobierno provincial afirmó que destinará 3 mil millones de pesos para mejorar los edificios de las instituciones educativas en toda Salta. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de 2022.

San Juan

El 2 de marzo es también la fecha en la que empezarán las clases y finalizarán el 20 de diciembre. Las vacaciones de invierno serán entre el 11 y el 22 de julio.

San Luis

Los estudiantes de esta provincia también empezarán las clases el 2 de marzo y terminarán el 16 de diciembre.

El Decreto N°8241-ME-2021 estableció las fechas del calendario escolar para este año, que serán las mismas para todos los establecimientos, cualquiera sea su modalidad o gestión.

Santa Cruz

Es el 2 de marzo la fecha elegida por esta provincia para dar inicio al ciclo lectivo. Finalizará el 15 de diciembre y no se exigirá el pase sanitario, tal como declaró la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez.

Santa Fe

El ciclo lectivo será entre el 2 de marzo y el 20 de diciembre. “Los porcentajes de vacunación en Santa Fe son altamente alentadores” en la población escolarizada, según la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero. Así lo confirman los números del esquema completo de vacunación en esa provincia: 84% en niñas y niños de 3 a 11 años, y 87% en adolescentes, de 12 a 17 años.

Santiago del estero

Las escuelas santiagueñas comenzarán a dictar clases el 2 de marzo y finalizarán el 16 de diciembre. Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo entre el 18 y el 29 de julio.

Tierra del Fuego

También las escuelas fueguinas empezarán el 2 de marzo, finalizando el 20 de diciembre. El receso de invierno será entre el 18 y 29 de julio.

No pedirán el pase sanitario para ingresar a las instituciones, ya que la vacuna no es obligatoria. No obstante, Pablo López, secretario de Educación de Tierra del Fuego, dijo: “Tratamos de concientizar sobre la importancia de la vacuna en toda la población".

Tucumán

El ciclo lectivo 2022 será entre el 2 de marzo y el 20 de diciembre. Las vacaciones de invierno serán desde el 11 al 22 de julio.

