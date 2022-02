Andrea Rincón negó su romance con Fredy Villarreal

Fue un enero inolvidable para Andrea Rincón. Su trabajo en tres mujeres diferentes en Los 39 escalones la hizo acreedora al Premio Carlos a la mejor actriz de la temporada en Carlos Paz. En medio de una situación inédita, con el acecho de la tercera ola de coronavirus y con una agenda determinada por los contagios, las diferentes obras se las ingeniaron para seguir adelante y la maquinaria teatral afortunadamente pudo ponerse en marcha.

Aún con estos contratiempos, los romances del verano también están a la orden del día y aquí Andrea también pudo haberse llevado el premio a la gran historia de amor estival. Es que el ida y vuelta televisivo, con guiños y piropos incluidos, con su compañero de elenco Fredy Villarreal mantuvieron en vilo a toda la villa. ¿Pasó algo entre ellos? O fue una química que quedó solo detrás del telón de la obra que compartieron con Fabián Vena y Bicho Gómez y fue una de las más destacadas de la plaza?

Recapitulemos. Todo comenzó en un móvil de A la tarde, cuando el humorista se había referido a su buena relación con la actriz. “¿Es verdad que andan noviando con Andrea Rincón?”, fue la picante pregunta que le hizo Karina Mazzocco. “No, yo no...no sé ella, pero yo no. Habría que preguntarle si ella está de novia”, señaló con ironía. Y en tono más serio, agregó: “No, es una gran compañera”.

Más tarde, la actriz daba un móvil con Intrusos y Fredy irrumpió en vivo. “Ojalá me dé bola”, dijo mientras la abrazaba. “¿No te da bola?”, le preguntaron. “No, somos compañeros. ¿Quién no quisiera que le dé bola Andrea Rincón?”, continuó.

La reacción de ambos al aire

A medida que crecían los rumores, ellos oscurecían en vez de aclarar, al salir juntos nuevamente en Intrusos. “Si me preguntás si me gusta Andrea, te puedo decir que ella es una mujer bella en todo aspecto y, quizás, puede confundir a algunos cronistas nuestra afinidad recíproca”, aseguró el actor, que se refirió al buen trato que tiene Andrea con su hija Jazmín, quien incluso habría dado el visto bueno para la relación. Pero la cosa no pasó de ironías románticas y declaraciones afectivas, hasta que este martes Andrea resolvió todas las dudas.

Lo hizo en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en La Once Diez y echó por tierra todos los rumores. “No hay romances. Mi amor es con la soledad”, sentenció, causando la decepción de las conductoras de Por si las moscas. “No me vas a pinchar el romance con Fredy que todos lo compramos, él es un divino y vos sos una divina”, estimó el conductor. Pero no hubo caso: “Sí, se los voy a pinchar. No hay romance. No hay nada, pero no hay nada de nada”, respondió tajante.

Ante la situación, las conductoras bromearon sobre la insistencia de buscarle un novio a la entrevistada, que se mostró muy tranquila con su actualidad. “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola”, aseguró la actriz y profundizó su argumento. “Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. A mí no me falta amor, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una elección personal, en algún momento pasará”, añadió.

Durante la charla, Andrea también se refirió al premio que la consagró como la mejor actriz de la temporada en la localidad cordobesa. “No lo esperaba, fue una grata sorpresa cuando eligieron mi nombre”, reconoció y realizó un breve racconto de su carrera: “Salí de un reality e hice una pasada muchos años como vedette, hice muchas tapas de revistas en pelotas. Darlo vuelta fue casi imposible pero puse todo. Invertí mucho tiempo y dinero”, sentenció.

Fuente: TELESHOW