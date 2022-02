El mensaje de Scaloni: "Nadie tiene el puesto asegurado"

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, remarcó que "falta mucho para el Mundial" luego del triunfo 1-0 ante Colombia en Córdoba por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas y advirtió que "sólo uno tiene el puesto asegurado", en obvia referencia a Lionel Messi.

"Falta mucho para el Mundial. Todos demuestran compromiso y ganas de querer estar. Nadie tiene el puesto asegurado, salvo uno, como siempre dije", manifestó Scaloni en conferencia de prensa desde el estadio Mario Kempes de Córdoba.

"Acá no hay que relajarse. Todos forman parte del proceso, pero en la cancha hay que rendir. Los jugadores que estuvieron hoy aprovecharon su oportunidad", indicó Scaloni, quien no pudo contar con futbolistas como Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, entre otros.

"No sólo teníamos bajas, sino que debimos improvisar para tapar algunos puestos. Seguimos adelante con estos convocados que vinieron a aportar lo suyo y, al final, salió bien", señaló el seleccionador argentino.

"Teníamos la posibilidad de llamar jugadores del medio local, pero preferimos no exponer a futbolistas que no están compitiendo en este momento", indicó el ex defensor de Newell's Old Boys.

Scaloni resaltó la comunión entre el equipo y los hinchas: "La gente está identificada con el equipo y eso es lo más importante. Tuvimos que ganar algo para el reconocimiento, pero ya antes de eso se valoró el trabajo de los chicos. Ojalá siempre sea así. Cuando está esa comunión es difícil que nos ganen. No nos van a dejar tirados, y es un hecho", puntualizó.

"No nos casamos con nadie"

"No nos casamos con nadie, siempre evaluamos rendimientos. Nos interesa el funcionamiento, seguir brindando respuestas como equipo", manifestó Scaloni en la conferencia de prensa virtual que brindó desde el predio de la AFA.

"En el seleccionado argentino siempre hay un jugador bueno que queda afuera. Históricamente. Es una selección muy potente, con grandes jugadores. Si querés jugar con equilibrio, a menos que juegues con cuatro delanteros. Siempre fuimos claros. En la posición ofensiva, estamos bastante servidos, y alguno tiene que esperar afuera y otros ni siquiera viene, pero son decisiones del entrenador", dijo Scaloni.

La Selección pasó otra prueba de carácter y estiró el invicto ante Colombia

Alrededor de 55 mil simpatizantes acudieron al estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

El gol del triunfo albiceleste fue anotado por el delantero del Inter de Italia Lautaro Martínez, a los 29 minutos del primer tiempo.

El conjunto de Lionel Scaloni acumula un invicto de 29 partidos, no pierde desde 2019, mantiene la segunda posición en la tabla y dejó a su rival de hoy con serios problemas para lograr la clasificación a la cita mundialista.

En el encuentro jugado en la calurosa noche cordobesa, la figura indiscutida fue el delantero del PSG francés Ángel Di María, quien desde el arranque fue un verdadero problema para la defensa visitante. Con su habitual desequilibrio generó varias opciones claras de gol.

Argentina volverá a jugar el próximo 24 de marzo cuando reciba a Venezuela en Santiago del Estero, y por la última fecha visitará a Ecuador el martes 29 de ese mes. Durante esas jornadas, Colombia recibirá a Bolivia y visitará a Venezuela, jugándose las últimas chances de clasificación.

Fuente: Ambito