Los alimentos tuvieron un alza del 5% en enero

INFLACIÓN. La suba de precios en los alimentos no se detiene.

Luego de que en diciembre la inflación alcanzara el 3,8% y cerrara el 2021 en 50,9%, la suba de precios más alta desde 2019 de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), los especialistas calcularon que los alimentos volvieron a impulsar el alza de precios en enero con incrementos de más de 5 por ciento.

Desde Consumidores Libres informaron que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 5,04% durante enero.

En ese sentido, indicó que los productos de almacén acumularon una suba de 1,89%. Entre ellos, la harina de trigo (por kilo) registró un incremento de 12,75%. Las frutas y las verduras tuvieron una suba de 20,9% encabeza por el alza del tomate perita, que subió 56,52 por ciento.

En tanto, las carnes tuvieron una suba de 1,95% según el relevamiento. Entre los aumentos registrados se destaca el de la paleta (+3,26%); el asado (+2,08%) y la carne picada común (+1,52%).

Para Focus Market, la inflación de alimentos en enero fue de 4,5%. La consultora seleccionó 682 productos de diferentes marcas y presentaciones a los efectos de evaluar la evolución de precios de enero de 2021 versus enero 2022 y analizar la variación de precios. En ese sentido, destacó que las 10 categorías de productos que más aumentaron en enero de forma intermensual fueron: enlatados de pescado +14,3%, pre mezclas +14,3%, mermelada +13,7%, cervezas +13,2%, edulcorantes +12,5%, chocolates +12,3%, azúcar +11,6%, vinos +10%, salsas listas +9,1%, aguas +8,8% y fernet +8,5 por ciento.

Mientras que entre las 10 de categorías de productos que más aumentaron en forma interanual figuran: vinos bajos +114,3%, mayonesa +105,8%, vinos medio +88,7%, maquinitas de afeitar +84,7%, tapas de empanadas +84,2%, mermelada +80,8%, pan molde +76,5%, jabón de tocador +71,9%, conservas +68,2% y dulce de leche +66,5 por ciento.

Cabe recordar que la inflación de diciembre fue impulsada por Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que en dicho mes aumentó 4,3% mensual (vs. 2,1% en noviembre), con mayores aumentos en todos los rubros -excepto en Frutas y Verduras-, destacándose el aumento de carnes por segundo mes consecutivo. Los precios Regulados aumentaron 1,7% mensual (vs. 1,0% en noviembre) con subas en tabaco y TICS a nivel nacional, y electricidad y transporte público a nivel provincial. También impulsó la inflación del mes Transporte, que aumentó 4,9% mensual.

“La inflación general parte del 4% en el mes de enero. En el primer mes del año comienza superando los datos de inflación de los últimos meses del 2021 acelerándose la variación de precios”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

“Esta variación de precios se están dando fuerte en la inflación núcleo y estacionales lo que marca un piso de inflación importante para los próximos meses cuando se retiren los subsidios nacionales de las tarifas de servicios públicos y los precios regulados acompañen este ritmo subiendo el dato de la índice general de precios. La corrección del tipo de cambio en forma más acelerada también tendrá una correspondencia con derivación a precios mayoristas y minoristas” agregó el analista.

Asimismo, el relevamiento de precios minoristas de C&T, la consultora que dirige Camilo Tiscornia arrojó que para Gran Buenos Aires se registró un incremento mensual de 4,5% en el primer mes del año, similar al de diciembre pasado y al de enero de 2021. Así, la variación interanual fue de 51,5%, en línea con valores de meses recientes.

Sin embargo, destacó que “en alimentos y bebidas subió cerca de 5%, también muy influido por el fin del congelamiento pero también por un alza muy fuerte de las verduras”.

Por su parte, la consultora LCG destacó que el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 3,9% promedio en las últimas cuatro semanas y 4,6% punta a punta en el mismo periodo.

Asimismo, afirmó que la variación promedio en las últimas cuatro semanas en alimentos la encabezaron frutas, con una suba de 8,5%; verduras (+6,5%); azúcar miel dulces y cacao (+5%); productos lácteos y huevos (+4,4%).

Otras regiones del país registraron alzas aún más considerables, como el caso de Bahía Blanca. Según el Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca, “el año empieza peor que como terminó el 2021 con una inflación mensual todavía más alta: 5,75%”. Y agregó que este mes presenta un predominio absorbente de alzas, que treparon en ítems importantes incluso al 300%.

“El año inicia ya con casi seis puntos arriba, marcado por nuevas alzas en alquiler de vivienda azotando por segundo mes consecutivo al capítulo de vivienda y servicios básicos, seguido de alimentos y bebidas en un nunca antes registrado 7,34%”, destacó.

Anuncian más controles

La subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, afirmó que su gestión se enfocará en profundizar los controles para el cumplimiento del programa Precios Cuidados.

La flamante integrante del equipo de la Secretaría de Comercio Interior aseguró que también trabajará para que los productos que integran la canasta de Precios Cuidados “se puedan encontrar en todo el país’.

“Nos concentraremos también en implementar definitivamente la Ley de Góndolas y en volver a poner en marcha el Observatorio de Precios”, añadió la funcionaria.

“Como consumidores tenemos derecho a contar con la información clara y visible sobre los precios y promociones de productos en las góndolas. Por ahora no estamos viendo que eso se cumpla como corresponde. Entonces debemos ser rigurosos, con las sanciones”, concluyó la funcionaria.

