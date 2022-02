El osado cambio de look de Cande Tinelli

Cande Tinelli se caracteriza por sus osados cambios de look. Y cada vez que toma la decisión de innovar, lo comparte con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Esta vez no fue la excepción: la influencer mostró el minuto a minuto de su proceso de transformación, aunque jugó con la intriga hasta el final.

“A mano alzada”, escribió en una story en la que se la veía a punto de empezar su cambio, mientras su peluquero le recortaba las puntas. Minutos después, publicó un video en el que se observa a su estilista tratando de abrir una botella de champagne con un método poco ortodoxo. “Me da un miedo la tijera así...peligro, queda sin manos, no puede trabajar nunca más”, bromeó ante los intentos de su coiffeur. Pero finalmente lo logró y ambos pudieron brindar: “Salud por tener salud”, se la escucha decir mientras sostiene la copa. Horas más tarde, “Lelé”, como la llaman sus íntimos, compartió el resultado final, aunque en blanco y negro, por lo que no se pudo apreciar el nuevo color de su cabello.

Sin embargo, momentos más tarde sí se animó a postear una foto en su feed en la que se veía el original tono que eligió para teñirse: bien morocho desde las raíces hasta un poco más de la mitad de su largo, y luego las puntas en un azul claro. Inmediatamente, la postal se llenó de “me gusta” y de comentarios de sus fans, que destacaron lo bien que le sentaba.

En las últimas horas, la hija de Marcelo Tinelli también había utilizado sus redes sociales para compartir una sentida carta que le había escrito a Soledad Aquino, después de haberse peleado con ella. “Ma: anoche vine a pedirte perdón, pero ya estabas dormida. No te quería tratar mal, y no quiero que pienses que no te quiero ver feliz... Todo lo contrario, perdón si no te lo puedo demostrar, pero sabelo que no es así”, comienza el texto escrito a mano. Y cierra: “Te prometo tratar de cambiar, cueste lo que me cueste. Te amo mucho y perdón de nuevo. Espero que me entiendas. Lelé”. En el posteo, no aclara si se trata de un escrito actual o de su infancia, pero su intención es clara: que la relación con su madre sea la mejor.

Situación sentimental

Días atrás, Cande también había sido noticia por una supuesta crisis con su novio, Coti Sorokin. “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, había escrito la joven de 31 años. Y añadió: “Ojalá algún día lo entiendas”. Incluso, decidió eliminar todas las fotos que había subido con su pareja. En medio de esos rumores, llamó la atención el comentario de Aquino en una foto del músico. “Uh, no pasaste por la pelu”, escribió y sumó emojis de risa. Y el artista respondió con corazones, dejando entrever que está todo bien entre ellos.

En tanto, fue el propio cantante el encargado de erradicar las versiones a través de una foto que compartió en sus redes. La postal es algo borrosa y oscura, pero llega a notarse que él le está dando un beso en la mejilla a ella, que está con los ojos entreabiertos. Como epígrafe, le agregó la leyenda “Avanti morochos”, en referencia a la conocida canción de Los Caballeros de la Quema y, quizás, desmintiendo los múltiples rumores sobre la separación.

