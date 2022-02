"Cristina tiene matices sobre el acuerdo pero el Presidente soy yo"

El jefe de Estado, Alberto Fernández, afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner "tiene una mirada distinta, sus diferencias y matices sobre el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional), pero el Presidente soy yo y estoy convencido de que tomamos el mejor camino".

El Presidente reveló que habló con la vicepresidenta Cristina de Kirchner antes de firmar el acuerdo con el FMI. "Sé que Cristina tiene matices distintos. Hay un momento, que más allá de lo que digan los medios, que hay que tomar una decisión", dijo en declaraciones a C5N.



"Y yo tomé una decisión y estoy convencido de que lo hice preservando la economía argentina. Y estoy seguir que es el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo. Este acuerdo es casi único", completó en una entrevista con el programa Minuto Uno.

Con respecto a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos sostuvo que el legislador habló con él "el miércoles pasado y me planteó sus diferencias, y hoy me dijo que tomó esta decisión; me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia pero que él se sentía mejor estando en el llano".

Fuente: Ambito