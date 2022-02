El primer cruce entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner

Máximo Kirchner anunció este lunes que dará un paso al costado de la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos. La razón es el preacuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el presidente Alberto Fernández, en el marco de la renegociación de la deuda de 45.000 millones de dólares contraída en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri.

En este marco, cabe recordar el principio del fin, cuando el jefe de Estado y el líder de La Cámpora se cruzaron por primera vez en torno al qué hacer con el organismo internacional. Fue el año pasado para la semana en la que se conmemoraba el Día de la Independencia. El 8 de julio, Santiago Cafiero, entonces jefe de Gabinete, se presentaba ante la Cámara baja para una sesión informativa.

En un momento donde se debatía el cambio a la Ley de Vacunas, la compra de la vacuna Pfizer contra el coronavirus y la “pérdida de soberanía” –según el kirchnerismo–, Máximo Kirchner manifestaba lo siguiente: “No quiero un país que ceda a los caprichos de laboratorios extranjeros”. Si bien el mensaje era explícitamente para Juntos por el Cambio, llegó de manera implícita hacia el interior del Frente de Todos.

“Tenemos que tener más autoestima como país, ¿o acaso siempre vamos a buscar la validación ajena y no en nuestra propia experiencia? Porque cuando no escuchamos nuestra experiencia como pueblo terminamos siendo juguetes de las circunstancias”, comenzó planteando Máximo, al tiempo que remarcó que no quiere que Argentina “sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros”.

“Con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al Gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó. Y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún ‘pero’ a la hora de poder negociar con la Argentina”, afianzó el diputado nacional, en clara alusión a la firma estadounidense Pfizer, la cual luego firmaría con Argentina para la llegada de su fármaco anticovid.

A partir de esa idea, le ‘pegó’ al FMI al reflexionar lo siguiente: “Porque muchas cosas que dicen del bloque de enfrente (teléfono para Juntos por el Cambio) son ciertas: ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Para producir más? Y al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer con el FMI? Porque si un laboratorio nos obligó a cambiar todo el andamiaje, cómo vamos a hacer con el FMI”, planteó, para luego desafiar no solo al Presidente, sino al ministro de Economía Martín Guzmán. “Yo les quiero preguntar, ¿les parece que podemos pagar en 10 años?”, cerró.

La respuesta del Presidente

Al día siguiente, Alberto Fernández visitó la provincia de Tucumán por el 205º aniversario del Día de la Independencia. Allí, brindó un discurso en donde se lo vio al borde del llanto al referir dos temas sensibles en la gestión, entre ellos la negociación con el Fondo Monetario para el pago de la deuda macrista, y lanzó un ultimátum a Máximo Kirchner: “Me voy a mi casa”.

En este sentido, el mandatario, mientras se refería a la denuncia de Bolivia contra la gestión de Macri por el supuesto envío de armas en apoyo a la dictadura contra Evo Morales, dijo: “Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mis modelos siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca”, enfatizó.

Y agregó: “Espero que me entiendan porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante los laboratorios, se equivoca. No lo voy a hacer, antes me voy a mi casa”, contestó el Presidente con un tono de voz al borde del llanto, y sentenció: “No tendría cara para entrar a esa sala (por la Casa de Tucumán) si hiciera algo semejante”.

