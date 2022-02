La renuncia de Máximo "muestra la fractura expuesta del FdT"

Desde Juntos por el Cambio salieron a cuestionar inmediatamente al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por su polémica decisión de renunciar de la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos por estar en contra el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre la renuncia de Máximo Kirchner

"Máximo Kirchner acaba de mostrar la fractura expuesta del FdT que vengo advirtiendo hace dos años. No tienen un programa común y solo se unieron para conquistar el poder. Esta falta de coincidencias, no han hecho más que generar incertidumbre desde que están en el gobierno", lanzó desde su cuenta de Twitter el presidente del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo.

Luego, en diálogo con radio Mitre, amplió: "En estos dos años no han parado de generar zozobra, porque están unidos para conservar el poder, no por convicción profunda. Creo que esta fractura expuesta ya se veía venir; echarle la culpa al gobierno anterior, ya fracasó; no lo veo como una crisis institucional, sino en el interior del frente de gobierno".

"No ha dicho que no van a votar el acuerdo con el Fondo, sino que renuncia a la presidencia del bloque; pedí que digan si lo van a acompañar o no; porque le meten presión a la oposición cuando ellos están gobernando y son los responsables de la negociación. El gobierno tiene que ordenar el FdT en esta negociación; si no están de acuerdo entre ellos, no pueden exigirle resultados a la oposición", finalizó.

Qué dijo Mario Negri sobre la renuncia de Máximo Kirchner

En esa misma línea se expresó el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, por la misma red social y en diálogo con una radio porteño: "Veníamos diciendo que había un silencio que aturdía de parte del kirchnerismo duro con respecto al acuerdo del Gobierno con el FMI. Hoy queda claro que hay una grave crisis interna dentro del Frente de Todos que parece ir ganando gravedad y volumen".

"Es la primera vez que un presidente peronista pierde el control de los bloques. Mañana, Alberto Fernández se va a Moscú justo cuando hay una escalada con Ucrania que tiene al mundo en vilo y cuando una decena de procesados por corrupción marcharán para tomar por asalto a la Corte", siguió.

