Con Messi, el PSG quedó eliminado por penales

Lionel Messi fue titular en la eliminación del París Saint-Germain (PSG) contra el Niza en los octavos de final de la Copa de Francia que se definió por penales en el Parque de los Príncipe, tras el 0 a 0 en los 90 minutos. El cuadro de Mauricio Pochettino afrontó este compromiso sin algunas de sus piezas claves como Neymar y Ángel Di María, mientras que Kylian Mbappé, entró en el complemento. En los penales, el juvenil Xavi Simons falló el decisivo.

El partido

Denso primer tiempo del cuadro parisino que salió a la cancha sabiendo que no iba a tener un duelo fácil, ya que enfrente estaba su escolta de la Ligue 1, y que careció de ideas en ofensiva. El Niza, que le presentó batalla con un planteo inteligente, se plantó en la mitad de la cancha y desde ahí comenzó una presión ejercida sobre todo en Lionel Messi y en Marco Verratti.

Fue así que el conjunto local apenas pudo generar dos situaciones de gol. Tuvo una en los pies el italiano, tras una buena acción colectiva por derecha a los 21 minutos, y otra casi sobre el cierre, en la que el argentino pudo por fin recibir de frente en el área, pero definió al medio y casi sin fuerza, lo que le posibilitó al arquero contener su remate con facilidad.

Mauro Icardi, completamente desentendido de cada acción, y Julian Draxler, que sufrió la falta de espacios, no fueron solución para los problemas en ofensiva del PSG, que se mostró carente de juego asociado en la zona caliente y con interpretes estáticos, salvo por Messi y Verratti, los más movedizos.

El elenco visitante completó una etapa inicial casi perfecta en la que incluso tuvo algunas ocasiones de gol, no demasiado claras, pero creadas a partir de las recuperaciones en la mitad del terreno y continuadas con el lanzamiento de no menos de cinco jugadores que, ante cada quite, se mostraban como opción de pase, siempre hacia adelante, con la clara intención de aprovechar los espacios disponibles.

En el entretiempo, Pochettino mandó a la cancha a Leandro Paredes, en lugar de Ander Herrera, cambio que le permitió a Verratti soltarse aún más, pero eso no modificó la tónica del encuentro. Por eso, cuando restaban 25 minutos, el técnico llamó a Kylian Mbappé, para entrar en lugar de Icardi, de pálida actuación.

Con el ingreso del francés, el PSG encontró la movilidad y la agresividad ofensiva necesaria para desarmar la sólida defensa del Niza y empezar a generar situaciones. Por su parte, Messi se tiró a la izquierda por momentos, cuando no aparecía por el medio, y fue víctima de varias infracciones.

Pese a los intentos finales, que incluyeron un tiro al travesaño de Mbappé y un gran remate de media distancia de Paredes que tapó el arquero, el duelo terminó 0-0 y la definición se estiro a los penales.

En los tiros desde los 12 pasos, fueron Leandro Paredes y Andy Delort los que fallaron en los cinco disparos inciales. Luego, en el uno y uno, el cuadro visitante tuvo actuación perfecta, mientras que su arquero Bulka le tapó le ahogó el grito al juvenil Xavi Simons. De esta forma, el Niza eliminó al equipo más poderoso de Francia -y quizás de Europa- y avanzó a los cuartos de final de la Copa en donde se medirá contra el Olympique Marsella.