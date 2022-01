Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 31 de enero

El dólar blue rebotó 50 centavos este lunes 31 de enero de 2022, tras derrumbarse $10 el viernes pasado como reacción al anuncio del acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.

Luego de comenzar la rueda a la baja, el dólar informal se dio vuelta y ascendió a $213. Por ende, la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, creció levemente hasta el 102,8%.

Tras el anuncio del acuerdo con el FMI, el paralelo borró en apenas un día casi el total de la suba que había acumulado en las anteriores 8 jornadas ($11,50).

En su anuncio grabado, el presidente Alberto Fernández explicó que el acuerdo no condicionará las políticas económicas del país y que no implicará un abrupto recorte del gasto público. "Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social", dijo Fernández.

La reciente incertidumbre por el acuerdo había hecho disparar el dólar en los mercados alternativos (el blue llegó a $223,50 el jueves), y había golpeado a los bonos soberanos de Argentina-.

Cotización del dólar blue en el mes

A partir de la fuerte baja del viernes, el informal redujo su avance mensual a 2,4%, nuevamente inferior a la tasa mensual de inflación.

Recordemos que en diciembre, el dólar paralelo avanzó 3,2% ($6,50), contra una inflación mensual del 3,8%, según el INDEC. Asimismo, en el acumulado de 2021 tuvo un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111%.

Cotización del dólar ahorro o turista

El dólar ahorro o dólar solidario -minorista más impuestos- trepó cinco centavos hasta los $182,67. En este primer mes del año, la cotización registró un avance de 2,2%, el más alto desde marzo de 2021.

Fuente: Ámbito