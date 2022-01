VIDEO: No le permiten velar a su hijo asesinado

Familiares de Eduardo Íñigo, asesinado a puñaladas durante esta madrugada, reclaman que no se le permite realizar el velatorio correspondiente.

Durante la madrugada de hoy se conoció un hecho de violencia que acabó con la vida de un limpia vidrios, Eduardo Íñigo, que fue asesinado en la intersección de las avenidas Benjamín Aráoz y Coronel Suárez.

Familiares de la víctima reclaman que además del dolor generado por su muerte, ahora se suma la impotencia de no poder despedir a su ser querido. Es que, según informaron, al haber sido donado el cajón por parte de Defensa Civil, no se les estaría permitiendo realizar el velatorio correspondiente. La justificación sería la situación sanitaria por la pandemia. Sin embargo, se pudo corroborar que el fallecido no estaba enfermo de coronavirus.

El informe completo con la situación vivida, a cargo de nuestra periodista, Mariana Romero, desde la morgue:

El caso

Poco antes de la 5 de este lunes, una pelea entre jóvenes que limpian vidrios a los automóviles, terminó con la vida de uno de ellos, cuando recibió una puñalada mortal. El hecho se produjo en la intersección de las avenidas Benjamín Aráoz y Coronel Suárez.

La víctima, Eduardo Íñigo, de 28 años, fue derivado al Hospital Centro de Salud donde lamentablemente murió. El homicida escapó del lugar y es intensamente buscado por el hecho.

Lo llamativo del caso, es que el crimen se registró a metros de la comisaría de la Seccional 11, ubicada en la esquina de avenida Benjamín Aráoz y Silvano Bores.