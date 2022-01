La película de Joker tendrá una secuela en 2023 con Joaquin Phoenix

Los rumores se instalaron hace varias semanas, pero finalmente llegó la confirmación: Joker, la película protagonizada por Joaquín Phoenix que fue un éxito de taquilla en 2019, tendrá una secuela que comenzará a grabarse en 2023. La noticia la dio a conocer el portal Heroic Hollywood, al que autoridades de Warner Bros. le confirmaron que ya tienen el primer borrador de la película.

El cineasta Todd Phillips volverá a estar a cargo de la dirección, quien fue nominado al Oscar al Mejor Director por la primera entrega, y aunque se desconocen los detalles de la historia, se sabe que Phoenix volverá a ponerse en la piel de Arthur Fleck, un payaso y comediante con problemas mentales, que en peor momento de su carrera, desata una ola de crímenes sangrientos en Ciudad Gótica. También se dijo que Lady Gaga podría coprotagonizar esta nueva entrega, pero no trascendió el papel que podría interpretar.



Un detalle no menor es que semanas atrás, Willem Dafoe se postuló para participar en la cinta. "Hay algo interesante en la idea de que hubiera un impostor del Joker. Por lo tanto, sería posible no Jokers enfrentados, sino a alguien que dice el Joker pero no lo es. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, sobre todo si tenemos al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tener a alguien que imite lo que hizo. He fantaseado con eso", reveló el destacado actor.

Y reflexionó sobre la posibilidad de interpretar a un villano, como le tocó en la saga del Spider-Man, en la que interpretó al Duende Verde. "Interpretas personajes. Podría decir: Oh, sí, es divertido interpretar a los villanos porque puedes hacer cosas que no puedes hacer en la vida, o es divertido jugar con tu lado oscuro. Pero no sé. No estoy pensando en esas cosas", señaló.

Joker fue una de las películas más taquilleras de 2019 y una de las más nominadas a los distintos premios que da la industria cinematográfica. Y aunque el trabajo de Phillips, de Phoenix y la banda sonora fue muy elogiado por la crítica, el tono oscuro de la película y la violencia del argumento no fueron tan celebrados.



Fuente: El Tribuno