Cuáles son los teléfonos que más radiación emiten

Algunos de los dispositivos electrónicos que habitualmente nos rodean desprenden ciertos niveles de radiación electromagnética no ionizante. Los teléfonos celulares son uno de ellos. Si bien no está demostrado que tenga un efecto negativo en los seres humanos, no está de más saber cuáles son los que más radiación desprenden.

El estudio

Un reciente informe de la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación identifica los dispositivos smartphones con mayor grado de radiación que se venden en el mercado.

En base a un análisis de la energía emitida por el teléfono y teniendo en cuenta la capacidad de absorción de dicha energía por parte del cuerpo humano, el estudio elabora un listado a modo de ranking con los dispositivos que más radioactividad emanan.

Cabe aclarar que expertos recomiendan que el dispositivo no emita más de 2 watts de radiación por kilogramo, para evitar reacciones corporales.

Ranking

Motorola Moto Edge: ocupa el primer lugar en el ranking debido a que emite 1,79 vatios de intensidad por kilogramo (W/kg). Se trata de un modelo que está a la venta en el país.

ZTE Axon 11 5G: en segundo lugar aparece el Smartphone de origen chino, el cual muestra un registro de radiación de 1,59 W/k

OnePlus 6T: el tercer lugar es para el modelo OnePlus 6T, también de origen chino, el cual emite 1,55 W/kg.

Sony Xperia XA2 Plus: En la cuarta posición aparece el modelo Xperia XA2 Plus de la compañía japonesa Sony, el cual registra una radiación de 1,41 W/kg.

Google: en quinto y sexto lugar aparecen los modelos Pixel 3XL y el Pixel 3a XL, ambos de Google y con el mismo rango de radiación sobre los 1,39 W/Kg y los 1,37 W/Kg.

Oppo: por debajo figura el modelo Reno 5G de la firma Oppo, que emite un total de 1,37 W/Kg.

Sony: por último, el Sony Xperia XZ1 Compact registra un total de emisión de 1,36 W/Kg.

Pese a que el efecto de la radiación puede ser nocivo sobre cualquier organismo vivo, la cantidad que emiten los dispositivos electrónicos es incapaz de generar daño ya que el cuerpo humano cuenta con la capacidad de absorber dicha energía sin que ello sea nocivo.

Precisamente en el informe de la oficina alemana se pone de manifiesto que “la humanidad vive rodeada de radiación” y que “el simple hecho de usar un microondas, el Wi-Fi que siempre esta ‘activo’ en los hogares y el smartphone no ocasionará que te salga un tercer ojo”.

Por su parte, la Sociedad Americana Contra El Cáncer (ACS), explica que “la inquietud se concentra en si los teléfonos celulares podrían incrementar el riesgo de desarrollar tumores en el cerebro o en la región de la cabeza y cuello”.

Además, resalta que “las ondas de radiofrecuencia emitidas por los teléfonos celulares no son lo suficientemente intensas como para ocasionar daños en el ADN de forma directa o calentar los tejidos corporales”.

