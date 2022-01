Un bebé de cuatro días murió por coronavirus en Misiones

Nació prematuro y sufría fallas en varios órganos. Se contagió de su mamá, que no estaba vacunada y lamentablemente falleció el sábado 29 de enero

Un bebé de 4 días murió por coronavirus en la localidad de Eldorado, Misiones, y es la víctima fatal más joven del país durante la pandemia de COVID-19.

El recién nacido falleció en el hospital Samic de Eldorado. El pequeño nació el 25 de enero y se encontraba internado con un pronóstico reservado, ya que fue prematuro y presentó fallas cardíacas y renales desde el nacimiento.

“Su mamá es una paciente positiva y cuando nació el bebé quedó internado y se le hizo el test PCR que terminó dando positivo”, explicaron las autoridades sanitarias al diario El Territorio y detallaron que el pequeño nació y murió en el hospital de Eldorado y que la madre, oriunda de Puerto Iguazú, no estaba vacunada.

La situación particular del bebé

El Ministerio de Salud Pública de Misiones reportó la muerte del bebé en el parte diario de coronavirus del sábado 29 de enero. En el reporte, se confirmaron 7 muertes por la enfermedad, entre los cuales se encuentra el recién nacido. El bebé no había recibido la vacuna por ser menor de 3 años, según describió el informe.

Según informaron las autoridades sanitarias, el bebé se encontraba internado en el hospital Samic en estado delicado porque sufría afecciones en distintos órganos. El contagio por coronavirus complicó aún más el cuadro de salud y el último viernes falleció.

El pequeño se contagió de su mamá, que está cursando la infección por SARS-CoV-2 y no está vacunada. Las autoridades sanitarias de la provincia no confirmaron los motivos por los que la madre no se inmunizó. La mujer sigue internada por coronavirus.

El caso de Eldorado sería, hasta el momento, la sexta víctima pediátrica por coronavirus en Misiones. Esta semana la provincia ya había reportado la muerte de un bebé de 44 días y un nene de dos meses.

Por otro lado, el parte epidemiológico del Ministerio de Salud de Misiones, señaló que ayer hubo 1.586 casos de coronavirus en la provincia y se registraron 5 muertes. Con este nuevo reporte, Misiones acumula desde el inicio de la pandemia 70.814 casos y 816 fallecidos.

El bebé fallecido es la víctima fatal por coronavirus más joven de la Argentina. Hasta el momento se había reportado la muerte de un pequeño de 35 días en la provincia Santa Fe.

Fuente: Infobae