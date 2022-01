El abuelo de Lucio denunció que las acusadas se divierten en la cárcel

A dos meses del brutal asesinato de Lucio Dupuy, habló su abuelo. En diálogo con TN, Ramón volvió a expresar su impotencia por el crimen de su nieto y reiteró que su familia no estaba al tanto de los maltratos que el niño recibía por parte de su madre y la pareja de esta. Además apuntó contra las condiciones de encierro de las dos acusadas, quienes, según su testimonio, se encuentran juntas.

La denuncia del abuelo

“No están presas, estás de vacaciones. Están juntas, resguardadas y lejos de las otras detenidas. Escuchan música, se divierten, toman mate. No están presas como deberían estarlo”, expresó el hombre este sábado por la tarde. Asimismo recordó que la mamá de Lucio, Magdalena Espósito Valenti y su novia, Abigail Páez, tuvieron que ser llevadas de urgencia desde Santa Rosa -donde ocurrió el crimen- hasta el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis en horas de la madrugada para evitar un linchamiento.

Ramón afirmó no saber “por qué quedaron alojadas juntas” y reveló que le hicieron una petición al juez de la causa para que sean alojadas de forma separada, pero que el magistrado rechazó su pedido. “No importa que estén juntas, van a pagar lo que hicieron. Los hechos están sobre la mesa”, señaló.

Hace unas semanas se viralizó un escalofriante video que la madre de Lucio había publicado en su cuenta de Tik Tok donde se la puede ver tiñéndose el pelo con una música de reggaetón a todo volumen, mientras de fondo se puede escuchar al niño llorando por los golpes y maltratos recibidos.

Consultado sobre esto, Ramón contó que nadie de la familia estaba al tanto del video y se lamentó por no haber podido ayudarlo: “Ese video lo vi un par de semanas atrás y me sorprende. Si yo hubiese estado enterado de lo que estaba pasando te puedo asegurar que hubiera ido caminando a buscar a mi nieto. Todo el mundo pregunta si no sabíamos y no vimos lo que estaba pasando. No, no lo sabíamos y no pensábamos que iban a hacer semejante aberración”.

Fuente: Mitre