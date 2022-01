Podrían aumentar los servicios por el acuerdo con el FMI

Tras el anuncio de una principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina comenzaron a trabajar para que esto vaya al Congreso de la Nación y sea aprobado por diputados y senadores. Sin embargo, las consecuencias de este pacto aún no salieron a la luz aunque Carlos Heller, dirigente del Frente de Todos, reveló que podrían aumentar las tarifas próximamente.

«Algunas personas pueden pagar la tarifa plena» indicó el diputado en Radio 10 para abrir el debate al respecto. Instantes después aclaró que la idea es que no sea un aumento general sino para ciertos sectores ya que «los subsidios del estado deben ser un auxilio para aquellos que no pueden, no para hacer más baratos los servicios como cosa general».

El rol del Gobierno

De esta manera, se deja entrever que la quita de subsidios será para las personas que más patrimonio tengan porque «ese es el rol del Estado» para el propio Heller. Además, aclaró que esto es una «obligación» del Gobierno para «los que mas tienen» deben «aliviar la situación de los que menos tienen» porque «muchos de nosotros no necesitamos subsidios y hacemos muchas cosas menos imprescindibles que tener luz o gas» que requieren un gasto mayor.

En el mismo sentido, el funcionario aclaró que «los servicios públicos deberían ser derechos humanos» y puso como ejemplo el agua, algo de lo que «nadie debería estar privado» por no poder pagarlo. Es por esto que apoya la quita de ayuda estatal en caso de que los ingresos por vivienda puedan solventar este gasto por completo para ser redistribuido en los que no lo logran.

Por último, Heller cuestionó que «habría que volver a discutir si es razonable que un servicio público sea manejado por una empresa que quiera obtener la mayor ganancia posible», algo contradictorio que ocurre desde la década del 90′ con la privatización de los servicios durante el mandato de Carlos Menem. De todos modos, para esto aún falta la aprobación del Congreso y conocerse en profundidad los pormenores del pacto.

Fuente: El Intransigente