Detalles de la Marcha del «#1F» contra la Corte Suprema

Este martes, 1º de enero, se llevará a cabo la denominada “marcha del #1F” contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La convocatoria fue realizada por un sector del kirchnerismo, principalmente por el juez Juan María Ramos Padilla, y generó algunas idas y vueltas dentro del Frente de Todos. En este sentido, cabe señalar quiénes son los funcionarios del Gobierno que la apoyan y los dirigentes que irán.

Foto de Juan Ramos Padilla pic.twitter.com/1O3ev8lrt2 — Juan Ramos Padilla (@jramospadilla) January 28, 2022

La protesta contra el máximo tribunal fue convocada, entre otros, por el mencionado Ramos Padilla, quien fue ganando adeptos, como el dirigente social, Luis D’Elía, y algunos políticos afines a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Del bando albertista de la coalición gobernante, en cambio, se mostraron algo reacios al respecto, en especial el propio presidente Alberto Fernández, según consignó NA.

Alberto Fernández y sus contradicciones

De todas formas, cabe recordar que semanas atrás, en una entrevista a AM 750, el mandatario no tuvo pelos en la lengua para cuestionar los “problemas de funcionamiento” y la “credibilidad” de la Corte. Así lo reflejó el periodista y analista político Luis Novaresio en diálogo con Si Pasa, Pasa (Radio Rivadavia): “El acto en contra de la Corte está avalado por el Gobierno, y, sobre todo, por los dichos de Alberto Fernández, que hace muy poco insistió al decir que la Corte no funciona”.

“Eso es de una gravedad institucional fenomenal y también desprecia al Estado de derecho”, opinó Novaresio. “Si (el presidente de la Corte, Horacio) Rosatti dijera que Alberto Fernández tiene serios problemas de funcionamiento y que no tiene credibilidad estaríamos diciendo que Rosatti es un golpista”, graficó hipotéticamente, y concluyó: “Bueno, Alberto hace eso con la Corte y, por lo tanto, desprecia la división de poderes y tiene un ánimo de poner a los jueces, pero además son declaraciones de intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y golpistas”.

El kirchnerismo, adentro

De manera más directa, el palo kirchnerista dentro del Gabinete nacional expresaron su apoyo o directamente anunciaron su participación. Entre ellos, se destacan el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. “Voy a estar en la movilización del 1 de febrero; es importante generar procesos de democratización de la Justicia”, afirmó Ferraresi, del riñón de la vicepresidenta.

Por su parte, Mena -otro de los cercanos a la exmandataria- dijo que le “parece bien” la marcha convocada contra los integrantes del máximo tribunal y consideró que “los poderes” del Estado deben saber “cuál es su límite”. Caamaño, en tanto, respaldó la movilización a Tribunales y afirmó que “es más que necesaria” porque hay que “terminar con la corporación judicial que son parte del lawfare”.

¿Vista gorda a la Casa Rosada?

La posición adoptada por esos funcionarios no se alinea con la que expresó días atrás la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien señaló que la administración de Fernández no toma postura sobre las marchas que organizan ningún sector político y social. “Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son parte de los temas sobre los cuales tiene que opinar el Gobierno”, indicó Cerruti al marcar la distancia del Poder Ejecutivo ante la convocatoria.

El sindicalismo también dirá presente

Por otra parte, la lista de dirigentes afines al Frente de Todos que confirmaron su participación en la marcha se fue extendiendo con el correr de los días e incluye, entre otros, al secretario adjunto de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano. Días atrás, el hijo de Hugo Moyano se fotografió con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para ultimar los detalles de la organización de la marcha contra la Corte.

En el ámbito gremial también confirmaron su presencia en la marcha los integrantes de la Corriente Federal que lidera el bancario y diputado oficialista, Sergio Palazzo, así como también el legislador y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Algo menos esperado fue la confirmación de la presencia en la manifestación de la CTA Autónoma y su gremio insignia, ATE, que lidera Hugo Godoy, dirigente más cercano al Presidente que al kirchnerismo.

Fuente: El Intransigente