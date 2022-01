Femicidio en Córdoba: asesinan a una joven de 21 años

Una joven de 21 años fue asesinada en la zona sur de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, y por el crimen se encuentra detenido su ex pareja, principal sospechoso y a quien los vecinos vieron entrar al domicilio de la víctima horas antes del hallazgo del cuerpo.

El hecho fue descubierto por Daniela Rechimon, madre de la víctima, identificada como Oriana Gianinni, cerca del mediodía del sábado pasado, cuando regresó de su trabajo e ingresó a la casa ubicada sobre la calle Hermanos Velazco al 1670, en el humilde barrio de Trulalá.

Al notar que su hija no respondía los mensajes y llamadas a su teléfono, la mujer, remisera de profesión, volvió al domicilio y comenzó a revisar los diferentes ambientes de la propiedad, hasta que en el baño se encontró con una escena brutal: a la muchacha tirada en el suelo, ensangrentada y con una herida de arma blanca en el cuello.

De acuerdo con lo que publicó el diario local La Voz, un vecino de la familia, llamado Braian, contó que más temprano había escuchado llegar en moto al ex novio de la joven, pero explicó que no notó nada extraño y que se fue a dormir hasta que se despertó por los gritos de Rechimon por el hallazgo del cuerpo.

Esta misma persona aseguró que otros habitantes de la zona también vieron cómo el sospechoso, Nicolás Zabala, de 24 años, escapó a toda velocidad del lugar, presuntamente después de haber cometido el homicidio. Según trascendió, a partir de estos testimonios la Policía empezó a buscarlo intensamente y al poco tiempo fue capturado por efectivos de la Departamental de Río Cuarto.

Las primeras versiones indicaban que el cuerpo de Gianinni presentaba claros signos de violencia y cortes a la altura del cuello que habrían sido realizados con una pala. Por el hecho se inició una causa que quedó en manos del fiscal de Instrucción Daniel Miralles, quien lleva adelante la investigación y ya le tomó declaración a los familiares y vecinos de la joven.

Un noviazgo con antecedentes violentos

En dialogo con una radio de la ciudad, el padre de la víctima, Guillermo, señaló que “se nota” que el agresor “la venía acosando”, porque la policía “retrocedió el tiempo en las cámaras” de seguridad de la zona y lo detectó “rondando la casa” antes del ataque.

“La verdad que es algo que no se entiende, no sé porque paso esto, la crueldad que tuvo este muchacho con mi hija, no me entra en la cabeza”, se lamentó.

Además, el hombre reveló que su hija estuvo de novia con este chico “dos años y medio o tres”, pero que “ella se peleó hace como un año porque tuvo una secuencia en la que la quiso golpear”.

Asimismo, dio detalles de la detención del sospechoso: “Lo encontraron en (la localidad de) Banda Norte, en la casa de un amigo. En su declaración, el amigo dice que llegó con una remera llena de sangre y que le pidió una remera a él, y que cuando se estaba cambiando llegó la policía buscándolo”.

Por su parte, el colectivo Ni Una Menos Rio Cuarto convocó a una movilización para este lunes, desde las 19.30, que partirá desde la Plaza Olmos, en cercanías de la Municipalidad, hasta los tribunales de la ciudad, para reclamar justicia por la joven asesinada.

