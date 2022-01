Laurita Fernández tiene un nuevo pretendiente

Después de casi tres años de noviazgo, con varias interrupciones e idas y vueltas, finalmente Nicolás Cabré y Laurita Fernández decidieron ponerle un punto final a la relación. Aunque ella no volvió a blanquear ningún romance desde entonces, versiones indican que ya tiene un pretendiente.

Los rumores surgieron luego de que Ángel de Brito interactuara con sus seguidores en el famoso “Ángel responde”. “¿Algún pretendiente para Laurita?”, le consultaron. “Les cuento en marzo/abril”, respondió el periodista dando cuenta que en esos meses volverá a la televisión.

Esto hizo que los stalkers pusieran manos a la obra para develar quién podría ser el candidato. “¿Hay un pretendiente aquí?”, consultaron en las historias de la cuenta @chusmeteando1 al compartir una foto del chef Emiliano “Memo” Mandarano.

Acto seguido compartieron un video de su paso por el ciclo Bienvenidos a bordo (eltrece), que durante las vacaciones de Guido Kaczka está bajo la conducción de Laurita y repararon en el curioso comentario de un productor: “Me gusta esta pareja, eh. Los shippeo”. Con complicidad, el cocinero consultó: “Uff. ¿Hay banca?”.

Entonces otro usuario le remarcó que, en el comentario, no habían etiquetado a la artista y conductora. Sin echarse atrás el cocinero sostuvo: “Ella está acá” junto a un emoji de corazón rojo. “Por ahora solo sabemos que él la lleva en su corazón”, cerraron desde la cuenta sobre la farándula.

La reflexión de Fernández sobre las rupturas

Abocada al trabajo, la semana pasada la bailarina habló con Implacables (elnueve), reflexionó sobre las rupturas y contó cómo quedó su vínculo con Rufina, la hija del actor con Eugenia la China Suárez.

La conductora contó que tener proyectos laborales la ayuda mucho en los momentos difíciles emocionalmente. “Siempre me ayudó el hacer lo que hago, ya fuese cuando estaba estudiando y me iba a las clases de danza y me despejaba o lo mismo ahora que estoy trabajando de lo que me gusta”, señaló.

Consultada acerca de si sigue teniendo trato con la hija del actor, negó: “La veo por las redes. Yo no soy de querer conservar el vínculo más allá de la separación porque creo que si te separás de uno, te separás de todo. Pero ella es lo más y me da mucha alegría verla bien”.

En la entrevista, la movilera destacó lo dichos de Cabré que, invitado a No es tan tarde (Telefé), se refirió a las rupturas y sostuvo que “la vida es simple y que él a veces la pelea mucho, mucho... hasta que entra en un estadio donde se da cuenta que ya no va más”.

Laurita se diferenció de su ex y dijo que su actitud depende de la pareja: “No tengo un modelo a seguir porque cada situación es diferente, pero siempre con buenos tratos y en buenos términos”.

