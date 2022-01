Mica Tinelli contó por qué todavía no se va a México

“Último atardecer en Uruguay. Hasta prontito”, escribió Micaela Tinelli en su cuenta de Instagram junto con foto en la que se ve disfrutando de la caída del sol en la galería de su casa de La Boyita, en Punta del Este. De inmediato, sus más de dos millones de seguidores comenzaron a desearle muchos éxitos en esta nueva etapa: es que la hija de Marcelo Tinelli se irá a vivir a México junto a su novio, el futbolista Lisandro López, quien fue transferido al club Xolos de Tijuana.

Sin embargo, la diseñadora de moda -que seguirá trabajando a la distancia para su marca Ginebra- aclaró que si bien abandonó el país vecino y se despidió de sus amigas de allí, aún no viajará a reencontrarse con el jugador que ya debutó en su nuevo club e incluso metió un gol. Según un video que compartió en su redes sociales, la joven se encuentra en su departamento de Buenos Aires, pero todavía no planea irse a Tijuana ya que tiene pendiente un viaje que había programado desde antes de que se confirmara el pase de su novio, quien por ese entonces defendía la camiseta de Boca Juniors.

¿Por qué Micaela sigue en Argentina?

“Voy a responder lo siguiente, porque me ponen ‘éxitos en esta nueva aventura’, ‘buen viaje’...”, advirtió Mica y continuó: “Me volví de Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, pero todavía no me voy para México a ver a Lichi. Falta un poco, porque antes tengo un viaje, que lo tengo planeado hace un montón”.

“Y también después me tengo que organizar con los perros, que los voy a llevar”, agregó la diseñadora de moda que aún no terminó de definir la mudanza que realizará para instalarse en Tijuana con Lisandro López. “Gracias igual a todos los que me desean suerte, pero yo les voy a ir contando todo, obvio, voy a compartir con todos ustedes como lo hago siempre”, agregó Mica.

Semanas atrás, la hija mayor del conductor de ShowMatch había anticipado que se iría a acompañar al jugador, a quien también le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. ”Sos el mejor”, escribió y agregó, sobre el posteo de despedida que hizo el exjugador de Boca Juniors. “Aguante vos, Lichi. ¡Diste todo y más! Dentro y fuera de la cancha. Cuando la gente lo veía, y también cuando no, vos lo seguías dando todo igual. Siempre. Te mereces todo lo mejor. Te amo”.

Por su parte, Marcelo Tinelli también se expresó públicamente luego de enterarse de que su hija mayor irá a vivir al exterior. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram: el jugador había manifestado su felicidad por sus proyectos a futuro y el conductor de ShowMatch compartió dicho posteo y le dedicó algunas palabras.

“Estoy muy feliz de ser jugador de Xolos. Listo para un nuevo desafío en la liga. Muchas gracias al club por el trato recibido y a todos ustedes por la calidez y el cariño que me brindaron en estos días”, escribió Lisandro López, quien posó junto la camiseta que usará representando al club mexicano: la número 4.

El conductor compartió aquella publicación en sus historias de Instagram -red social en la que tiene casi nueve millones de seguidores- y le deseó los mejores éxitos a su yerno: “Vamos, Licha, carajo. Nos hacemos hinchas de Xolos en esta casa. Rompela, querido”.

