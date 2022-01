Osvaldo Jaldo gobierna sin condicionamientos y respeto

El gobernador interino, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, cumple con su rol de titular del Poder Ejecutivo desde que Juan Manzur pidió licencia para ocupar la Jefatura de Gabinete de la Nación, en septiembre pasado. Desde entonces, con su impronta lleva adelante una gestión de gobierno que parece no pesarle para nada sino todo lo contrario. En diálogo con La Gaceta admitió que no le molesta que lo llamen gobernador interino al expresar: "No me quita nada".

Sostuvo que "me considero que hoy soy el gobernador hasta que Juan Manzur decida volver, o no. Ejerzo las facultades que la Constitución y las leyes le dan al gobernador. Mi gestión está encarada como si fuese un gobernador que no se irá mañana. Armé un plan para reparar las 1.200 escuelas y ya estamos en 700. Estamos solucionando el tema carcelario y también trabajando en la pandemia. Hemos sido la primera provincia del país en poner en práctica el pase sanitario".

Sobre el particular adelantó que este lunes lo prorrogará por decreto porque tuvo buenos resultados. "Hemos vacunado a 600.000 personas en los últimos 50 días. Estamos con un 90% de la población con primera dosis colocada y pisando el 80% con la segunda. Estoy analizando con el equipo de Salud Pública si incluimos a la tercera dosis como parte del esquema completo de vacunación en el pase sanitario", dijo Jaldo.

Esto dio pie a la consulta si toma decisiones de fondo, a lo que respondió: "No dudo. Trato de colocar el bisturí en todo, pero respeto mis compromisos con Manzur". En ese sentido, explicó que "trabajar con la gente que él ha designado y, si hay que hacer algún cambio, consensuarlo. No tengo condicionamientos de ningún tipo. Se entera de lo que pasa en la gestión por los diarios (sonrisas), salvo que haya algún tema de fondo".

Jaldo aseguró que las diferencias con Manzur fueron superadas y que el actual Jefe de Gabinete "es respetuoso de la gestión de Gobierno. A mi no me condicionó para que haga algo o tome medidas. Sólo me dijo Osvaldo no me hagas un desbarajuste con el gabinete. Pasó con Claudio Maley (ex ministro de Seguridad) y lo consensuamos".

Ante la posibilidad de que Manzur vuelva al cargo, el gobernador interino expresó que "está en todo su derecho; ese sillón que ocupo transitoriamente es de él. Y nos encontraría con una mejor relación personal, política e institucional que en 2021. Todos los problemas con Manzur están superados. Seré el vicegobernador que lo acompaña. Estoy mentalizado para eso. El peronismo no tiene margen para divisiones este año y lo que resta de mandato. El regreso es una decisión exclusiva de él. Él es el titular; yo me amoldo. Ambos debemos consolidar al PJ hacia 2023".

Consultado sobre los rumores de alejamiento de la Jefatura de Gabinete, para Jaldo esas son "cuestiones mediáticas que sembraron dudas. Yo lo veo bien a él. Juan está muy cerca del Presidente y creo que su rol, después de lo que pasó con el acuerdo, se va consolidando".

Justamente sobre el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y su implicancia en la provincia, Jaldo precisó que "en Tucumán, la repercusión será vital porque nos encuentra con convenios firmados que representan más de $ 70.000 millones para obras de infraestructura hasta este momento. Si antes estábamos seguro, ahora con el acuerdo no hay dudas de que la ejecución se hará al 100%. Dentro de esos programa hay algunos que son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que siguen vigentes. El entendimiento trae certezas y previsibilidad económica y financiera, porque los recursos seguirán llegando. Nos garantiza gobernabilidad, proyección de futuro y estabilidad social".

Fuente: La Gaceta