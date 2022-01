Manzur siente que no es cuestionado en el cargo

En una semana donde tuvo en el ojo de la tormenta, el Jefe de Gabinete, el gobernador de la provincia en uso de licencia, Juan Manzur, parece haber encontrado algo de paz. Por lo menos así lo reflejó en una entrevista con La Gaceta, cuando se refirió a su intervención en el acuerdo que el gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "En lo personal, es muy gratificante ser parte de esta negociación. Todos saben que puse mi granito de arena para intentar abrir puertas a las negociaciones en los Estados Unidos. Creo que cada uno de los que acompañan al presidente de la Nación ha colaborado para que esto sea posible. Desde que Alberto Fernández es presidente de los argentinos, siempre estuvo esa sensación de estar en el ojo de la tormenta. Y, con esfuerzo y sacrificio de todos, salió bien la negociación. Eso es lo que hay que ver", dijo Manzur.

Pero para llegar a esa instancia, el viernes pasado, durante los días previos muchos medios nacionales hicieron todo tipo de especulación sobre su salida del gabinete nacional e incluso, hablaban de un desgaste en la relación con el Presidente. Pero Manzur aseguró que "la relación con Alberto siempre fue impecable. Diría una excelente relación. Desde el primer momento lo acompañé. Más allá de las cuestiones políticas, tengo que decir que esa relación es de afecto y de cariño, de confianza absoluta".

En relación a las versiones periodísticas sobre los cuestionamientos a su gestión, el gobernador en uso de licencia afirmó que "en lo personal siento que no estuve en el ojo de la tormenta, porque siempre estuve trabajando para que a esta gestión le vaya bien. Esa ha sido y es mi misión desde antes que Alberto me ofreciera y me honrara con ser el jefe de Gabinete de la Nación. Ha sido todo un desafío y aquí estoy, al lado del presidente de la Nación, acompañándole en todo momento, en las buenas y en las malas. He tomado este cargo con mucha responsabilidad, como lo hice siempre en los anteriores cargos que he ocupado. Siempre asumimos los roles que nos tocan con serenidad y prudencia, con mucha responsabilidad".

Ante la consulta de que siempre se dijo que a sus pares del gabinete no le cayó del todo bien que haya modificado la forma de gestionar, Manzur indicó: "No lo sé. De mi parte, me siento entusiasmado y contento por el momento que vivimos y por lo que puede venir para la Argentina luego de este acuerdo con el Fondo. Estoy compenetrado en la gestión, entendiendo que me toca un gran desafío. En este sentido, puedo decir que me siento muy bien. Soy una persona dedicada al trabajo. Lo hago desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche. Y eso no ha sido una conducta del momento. Cuando era ministro, luego vicegobernador y gobernador también tenía la misma mecánica. Está en mi naturaleza. Todos los que han compartido tiempo de trabajo conmigo saben cómo es Juan Manzur a la hora de trabajar. Es mi forma de trabajar, es la dinámica laboral que me caracterizó siempre. Es la impronta que tengo y me mantengo en la misma tesitura".

Por último, ante la observación de que no forma parte de la comitiva oficial de la gira que el Presidente emprenderá por Rusia y Chica, el próximo martes, Manzur le resto importancia al señalar que "me quedo aquí. Tengo mucho que hacer mientras él no esté, un trabajo de coordinación del gabinete. Las relaciones con la Vicepresidenta siempre han sido y son buenas".

