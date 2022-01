Pumas 7s siguen imparables en el Circuito Mundial

Otra etapa del Circuito Mundial, otra gran actuación de los Pumas 7s. Por cuarta vez en cuatro certámenes esta temporada, el seleccionado argentino está en semifinales. Gracias a una primera etapa casi perfecta y a una actuación en la que combinó momentos de lucidez con una gran actitud ante Francia, en cuartos, volvió a meterse entre los cuatro mejores luego de vencer a los galos por un apretado 26-21 y el domingo irá en busca de un título que se le niega desde 2009.

El equipo de Santiago Gómez Cora prolongó su gran momento en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, donde se disputa la cuarta etapa del Circuito Mundial de Seven 2021/22. Una semana después de haber conseguido la medalla de plata en Málaga, y tras dos terceros puestos en los dos certámenes de Dubai, que lo ubican segundo en ranking, a las 12.28 del mediodía argentino se enfrentará a Australia, equipo que en la misma instancia del segundo certamen de la temporada los venció 40-0. De tener revancha, disputará una nueva final, a las 16.26 ante el ganador de Sudáfrica vs. Irlanda.



La victoria ante Francia fue exigida y agónica. Un rival duro, que en los últimos años le había provocado varios dolores de cabeza a los argentinos. Una gran actuación en el primer tiempo, en el que salvo por la primera pelota del partido tuvieron control total de las acciones, les permitió a Pumas 7s tomar una ventaja cómoda de 21-7 al descanso (tries de Isgró, De la Vega y Moneta). Pero Francia salió decidido y en 2m10 igualó el encuentro con dos tries.

Al contrario de lo sucedido en la acción anterior, los Pumas 7s controlaron la salida e iniciaron una acción de varias fases y mucho control de pelota. Cuando la perdieron a pocos metros del ing-goal (knock-on de Marcos Moneta), la recuperaron con un gran empuje en el scrum. La pelota voló a la punta y allí Franco Sábato, recién ingresado, marcó el try del triunfo (26-21).

Lo mejor del triunfo ante Francia



“Entré al final, el partido estaba complicado. Pudimos tener un scrum muy sólido y como tenía piernas frescas me dieron la pelota a mí”, dijo el segundo máximo tryman en la historia del seleccionado en el Circuito. “Estamos trabajando mucho y por eso se nos están dando las cosas. Australia es un gran equipo, nos ganaron en Dubai, así que va a ser un partido muy difícil”.

El primer puesto en la zona, y la posibilidad de evitar a Inglaterra en cuartos y, sobre todo, a Sudáfrica en una virtual semifinal, llegó gracias a un esforzado triunfo previo ante Irlanda. Igualados en 12 luego de un lapsus de desconcentración que echó por tierra un inicio casi perfecto, la diferencia la marcó, cuándo no, Moneta tocó su primera pelota en el partido: recibió en una punta con dos marcas encima, una jugada que parecía infructífera, esquivó al primero, tiró un rastrón corto y se fue al try. Antes, había derrotado con facilidad a Jamaica (42-0), el viernes, y Alemania (33-0), en el primer partido del sábado.

El último de los dos títulos de Pumas 7s en el Circuito Mundial fue en el certamen de San Diego 2009. Desde entonces disputaron cuatro finales, sin suerte. En Sevilla se presenta una nueva oportunidad.