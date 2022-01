Monteros Voley grito fuerte su victoria en Villa Lujan

Con un marco importante de publico, Monteros Voley iniciaba su segundo partido del tour 2 de la Liga de Voley Argentino RUS. Luego de la derrota del jueves, los monterizos necesitaban mejorar su desempeño , no solo por su posicion dentro de la tabla sino por la impoortancia de la localía. Los dirigidos por Leo Patti salieron a cancha sabiendo que los margenes de errores esta vez erán mínimos y esto se noto en su juego .

El inicio del primer set comenzó parejo, pero Monteros Vóley logró sacar una leve ventaja. Con Germán Figueroa fuerte desde el saque, los naranja lograron alejarse en el marcador poniéndose 13-8 arriba. Del otro lado Banfield se puso firme en bloqueo y acortó la diferencia a dos puntos. Con un bloqueo de Cristian Assaf en posición, los dirigidos por Patti se quedaron con la primera parte por 25-19.

En el comienzo de la segunda parte no se sacaban diferencias , se mantuvieron punto a punto hasta el punto 10, donde Bandield no logró mejorar sus errores no forzados, y Monteros sacó una ventaja por 12-8. Llegando a la finalización de este segundo set, los naranja fueron contundente desde el bloqueo para acercarse a la parte final, y lo sellarlo a su favor con un ataque de Lucas Frontini por 25-19 .

Monteros Vóley comenzó el tercer set con la seguridad de querer cerrar el partido a su favor, lo lideró durante todo el inicio, pero Banfield dispuesto a cambiar la historia, se puso firme en el ataque y pasó al frente por primera vez por 15-17. Los dirigidos por Patti no consiguieron dar vuelta el marcador a su favor, con problemas en recepción y con un Banfield decidido y contundente en el ataque nada pudieron hacer a pesar de las variantes que intentó el dt Leo Patti, perdiendo el set 19-25.

El cuarto set comenzó con dos equipos decididos a cumplir un objetivo. Monteros a quedarse con el partido, y Banfield a extenderlo al tie-break. Casi todo el desarrollo del set fue punto a punto, con jugadas que hicieron vibrar al público que acompañaba el gran clima que se vivía en cada pelota disputada. La resión de la gente ayudo a la levantda de Monteros fue quien lideró todo el set con una mínima ventaja y que el envión del publico inyectó fuerzas que le permitió pisar con mas seguridad la cancha y marcar la diferencia. Al final Monteros se adueñó del set por 25-20 y con esto obtuvo su segunda victoria en esta liga la primera en condición de local.

Assaf declaró: “Importantísimo el triunfo porque era una espina que nos teníamos que sacar. Es un honor tener a Leo de director técnico. Esto será un envión para seguir adelante. Damos las gracias a la gente”.

Mansilla dijo: “el equipo va creciendo de a poco. Cada vez jugamos mejor y hoy lo pudimos demostrar. Jugamos dos sets muy buenos, con una intensidad y ritmo de juego muy altos”.

Patti manifestó: “contento por la entrega del equipo que demostró que tiene carácter. Todos los jugadores están para jugar, demostraron unión frente a un equipo muy difícil”.

Los narajas enfrenta mañana a Gigantes de Neuquén desde las 22.

Maximo Anotador

Cristián Assaf (MVC) 16

Isso Antu (Banfield) 15

Arbitros

Fernando Montivero

Fernando Concia