La Comisión de Valores intimó a financiera con sucursal en Tucumán

El abogado, Alfredo Aydar, se refirió a la situación de la empresa Adhemar Capital SRL, luego de la resolución de la Comisión Nacional de Valores que le estableció el cese de operatorias de la compañía hasta que no presente la documentación correspondiente.

Los Primeros habló con el letrado que expuso los alcances de la medida:

La medida

La Comisión Nacional de Valores intimó "a la firma Adhemar Capital SRL y al Sr. Edgar Adhemar BACCHIANI al cese de los ofrecimientos de servicios de inversiones (en su sitio web y redes sociales)" y "en sus oficinas en Intendente Mamerto Medina 18 (C.P.: 4700), San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca; Av. Solano Vera 61, local 2 (C.P.: 4107), Yerba Buena, Provincia de Tucumán y Luis de Tejeda 4075 (C.P.: 5009) Cerro de las Rosas, Provincia de Córdoba o de cualquier otra oficina, página de Internet o medio de difusión publicó El Ancasti.



En la resolución, argumenta que "no están registrados en ninguna de las categorías habilitadas por CNV". Igual resolución adoptó respecto de las firmas “Mejores Inversiones”, de Pablo González, y de REAL CAPITAL INVERSIONES BURSÁTILES y THE REAL CAPITAL, de Gastón Escurra y Agustín Svetlitza.



Según la CNV, las mencionadas firmas "no se encuentran autorizados a operar en la oferta pública y/o a ofrecer la realización de cualquier acto jurídico con valores negociables en Argentina".

"Estas medidas fueron tomadas en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N°26.831 y atento a nuestro rol de proteger a los inversores y transparentar las operaciones en el mercado de capitales", agrega.