La tercera no es la vencida para Charly García

El ídolo del rock argentino, Charly García, se vacunó con la dosis de refuerzo y compartió una foto en su perfil de Instagram.

En esta red social se mostró contento y agradecido con los empleados del lugar, tras haber recibido la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

En la foto escribió "#Vacunate" y "gracias a toda la gente del vacunatorio Pilar". Se lo puede ver a Charly con barbijo junto a dos fanáticos y en su mano una revista con "The Beatles" en la tapa.

La superestrella de la música, cumplió 70 años el pasado 23 de octubre (fecha de nacimiento que se observa en su carnet de vacunación) y fue celebrado por sus colegas y fans con distintos shows musicales, como por ejemplo el de Fito Páez en el Teatro Colón y un concierto en el que el mismo García participó junto con otros músicos en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

La imagen no tardó en viralizarse en las redes, donde los fanáticos le dedicaron mensajes de reconocimiento y cariño.

En el mes de mayo, Charly García había recibido la primera dosis de la Sputnik V y sus seguidores lo celebraron volviéndolo tendencia en las redes sociales. Sin embargo, en ese entonces prefirió llamarse a silencio.

5 momentos inolvidables de la vida de Charly García

Polémico, lucido, contradictorio, contestatario, inteligente, sensible, maestro, camaleónico, no caben los adjetivos para definir a Carlos Alberto García Moreno, el hombre que escribió las canciones que atraviesan épocas, generaciones y que son parte de nuestra identidad.

En constante reinvención de sí mismo Charly logró resurgir como un ave fénix para seguir regalando su música. Festejamos su cumpleaños número 68 con algunos de los momentos más emblemáticos de su prolifera carrera.

1 - El multitudinario “Adiós Sui Generis”

En su adolescencia Charly García formó junto a Nito Mestre el inolvidable dúo que irrumpió en la escena musical argentina de la década del 70, grabaron tres discos de estudio: “Vida”, “Confesiones de invirerno” y “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones” y en 1975 decidieron ponerle fin el proyecto creativo con un concierto despedida en el Luna Park. Debido a su popularidad el concierto se agotó tuvieron que sumar una segunda función. El “Adiós Sui Generis” se convirtió en un hito para el rock latinoamericano porque fue registrado con cámaras.

2 - El vínculo eterno

Charly y Mercedes Sosa forjaron un vínculo de admiración y amistad que se convirtió en un vínculo entrañable. En 1982 cantaron juntos por primera vez cuando la tucumana, de regreso en Argentina tras su exilio, invitó a García a tocar en un recordado recital que brindó en Ferro. "Cuando ya me empiece a quedar solo" fue la canción que inició una historia de colaboraciones e invitaciones.

3 - Platinado y desenchufado

En 1995 en una nueva fase de Charly como solista fue convocado para viajar a los estudios de MTV en Miami y grabar uno de los MTV unplugged más recordados. El hombre del bigote deleitó a las 400 personas que lo vieron en vivo y a las incontables que lo escucharon después con versiones acústicas y renovadas de sus canciones de todos los tiempos y un medley de Serú Girán que quedó en la memoria colectiva para siempre.

4 - El salto al vacío

Atravesado por los excesos y los escándalos, en marzo del 2000 Charly protagonizó un momento que marcó una era. El músico se encontraba en Mendoza invitado para participar junto a Nito Mestre y Mercedes Sosa de un show que sucedió tal como estaba pautado. Pero las cosas se complicaron luego de una noche de excesos en la que el músico terminó demorado en un penitenciaría provincial tras algunos disturbios donde fue tratado como un ciudadano normal, según trascendió eso despertó la furia de Charly que una vez que pudo regresar a su hotel decidió saltar de un noveno piso a una pileta para demostrar que él no era alguien común. El acontecimiento tuvo un gran impacto mediático.

5 - El concierto subacuático

El 23 de octubre de 2009 fue el renacer de Charly García. Luego de un año y medio sin tocar en vivo y después de atravesar varios tratamientos de rehabilitación por sus adicciones, el maestro volvió al escenario. Recuperado y visiblemente muy cambiado Charly brindó un recital inolvidable en el que recorrió su carrera frente a cuarenta mil personas.

La fiesta incluyó la presencia de Luis Alberto Spinetta para compartir una versión inolvidable de "Rezo por vos". "Say No More es impermeable", dijo esa noche el ídolo a los asistentes y no mintió porque durante las dos horas que duró el show nadie sintió la intensa lluvia que estuvo presente a lo largo de todo el recital.

Fuente: Telam