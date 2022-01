Darío Barassi cruzó a quienes critican sus vacaciones

Desde que Darío Barassi se ausentó en 100 argentinos dicen (El Trece) no dejan de llegarle comentarios por parte de sus seguidores, con la ansiedad a flor de piel para que vuelva a ocupar su lugar. Hasta el momento lo reemplazaron en la conducción Dani La Chepi, Nazarena Di Serio, Manuela Viale y Federico Bal, mientras el actor disfrutó de unos días de descanso en las paradisíacas playas de México y luego encaró algunos proyectos laborales pendientes. En medio de un ida y vuelta en sus historias de Instagram le respondió a un usuario que le pidió que regresara lo antes posible al ciclo de entretenimiento.

La respuesta del conductor

“Tus vacaciones son muy merecidas, pero por favor volvé, no es lo mismo sin vos”, le escribió un seguidor, y Barassi aprovechó para hablar del tema y filmó un video en modo selfie para responderle : “Me copé con esto de las preguntas, otro día lo hago, pero chicos, quiero aclarar algo porque todo el mundo me dice: ‘Hijo de put... en este país con lo que cuesta el trabajo, no te podés tomar dos meses de vacaciones’”.

“Obvio que no me puedo tomar dos meses de vacaciones, me fui dos semanas nada más, eh”, enfatizó. Además contó que ya está de vuelta en Buenos Aires, abocado a su participación en una nueva ficción para la plataforma Disney Plus: “Yo ya volví a laburar, ya arranqué, nada más que estoy con dos laburos”. Y agregó: “Voy a arrancar con la serie y en el medio voy a seguir avanzando con algunos programas de 100 argentinos dicen”.

“Yo ya estoy acá laburando como soldado, agradecido de que trabajo y siendo un laburante de la vieja escuela. Amo trabajar de lo mío aparte”, sentenció. Segundos después se mantuvo fiel a su humor y lanzó una ironía: “Ay, qué profundo, el Señor trabajo...ah, ¿seguía grabando?”. A fines de diciembre había compartido algunas fotos de la reunión de fin de año que realizó con su equipo, y escribió un emotivo texto de despedida. “La esencia de 100 argentinos dicen somos todos y cada uno de los de la foto (y otros ausentes)”, expresó, agradecido por el apoyo del público desde que debutó como conductor.

“Amo a este equipo que hoy bailó y brindó fuerte y le estoy muy agradecido, porque es este equipo el que me hace salir campeón. Trabajar así, con esta gente, es una gloria que se la deseo a todos”, agregó Barassi y se despidió de sus compañeros y también de sus televidentes: “Hermanos míos, ¡hasta marzo!”. Además, le deseó a quienes cuiden su lugar el mejor de los éxitos: “Que la magia dure en mi ausencia y explote en mi regreso. Los amo”.

En el 2021 también había sido uno de los invitados a la mesaza de Mirtha Legrand en su esperado regreso, y allí había confesado: “Me preocupaba el tema de conducir porque es un oficio que no conocía, es algo que no sabía hacer. Me gusta ser anfitrión, recibir gente en mi casa y me lo tomaba así”. Sincero, explicó: “Al principio quería causar gracia, recurrir a esas tres muletillas que uso siempre: mis tetitas, mi padre muerto y cosas así, pero descubrí que lo divertido del programa eran las familias y las cosas que ellos me ofrecían. Yo soy muy observador, siempre estoy pensando qué relación hay entre la gente que veo, si tuvieron un mal día, y bueno, fui por ahí”.

Fuente: TELESHOW