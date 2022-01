Covid: aumentan las internaciones en el Hospital de Niños

La tercera ola de Covid-19 en Tucumán generó una suba exponencial de contagios, con casos que se manifestaron en su mayoría por cuadros leves, pero con muchos otros que requirieron internación, principalmente en la población que no estaba vacunada o que no había completado su esquema de inmunización.

Esta situación, a diferencia de las dos olas anteriores, impactó con mayor incidencia en la población infantil, en donde actualmente el nivel de contagios es alto y está derivando en una suba de las internaciones en el Hospital de Niños.

Según detalló Julieta Villar, jefa de Servicio de Emergencia del Hospital de Niños, la mitad de la consultas que se realizan en la guardia de emergencia del nosocomio y que derivan en internaciones, corresponden a casos de covid. “Tenemos el hospital lleno, prácticamente la mitad de los internados son positivos, esto coincide con la situación epidemiológica de la provincia”, remarcó.

Covid y encefalitis: ¿Cuáles son los síntomas?

La profesional indicó que en su mayoría, los niños que requieren de internación no presentan complicaciones respiratorias, sino que ingresan a causa de un cuadro de deshidratación producto: gastroenteritis, vómitos, dolor abdominal, fiebre y diarrea. Pero advirtió su preocupación por algunos casos en los que los pequeños pacientes manifiestan un diagnóstico de encefalitis, esto es una afección al cerebro que se manifiesta por medio de desorientación temporo espacial, dolor de cabeza, pérdida del conocimiento y desorientación. “Un niño sano, sin patología previa de repente no reconoce a la madre, no sabe dónde está, te mira y no te ve. Es lo que nosotros estamos viendo ahora y que no vimos en las olas anteriores. Son los casos agudos - graves y lamentablemente han fallecido dos niñas, una de siete y otra de ocho años. Actualmente tenemos un solo caso con esta condición”, comentó.

Vacunación pediátrica contra el coronavirus

La pediatra destacó además la importancia de la vacunación, en Tucumán sólo el 47% de 3 a 11 años tiene dos dosis y un 73% solo una. Por otra parte, Villar manifestó su agrado por la aprobación de la Pfizer para niños. “Reduciría en un 93% la posibilidad de desarrollar el Síndrome multisistémico post Covid. Un síndrome inflamatorio muy grave que implica fiebre, ojos rojos, piel brotada y puede llegar a producir derrame pericárdico, en el abdomen y en el pulmón. Tuvimos aproximadamente 40 chicos internados en terapia intensiva con esa complicación que aparece entre la segunda y sexta semana después de haber sido positivo”, manifestó.

Respecto de las contraindicaciones en las vacunas, explicó: “Como cualquier otra vacuna el niño tiene que estar sano, si tiene fiebre no se lo vacuna y si es un niño que tuvo covid, recién después de los 15 días del alta se indica la colocación”. La médica recalcó que "la vacuna no evita el contagio pero sí la internación”.

Sube el nivel de internaciones

Por su parte, Julián Nassif, médico pediatra del Hospital de Niños y titular de Sitas, destacó que en relación a 2020 y 2021 el número de pacientes internados creció notoriamente. Y expuso la situación actual por la que atraviesa el área de internación del Hospital. “La sala 2, que es la más numerosa en pacientes positivos, tiene el 80% ocupado. En la sala número 1, los tres sectores están igual condición. Además, todo el sector de terapia intermedia que está destinada para pacientes con otras complicaciones pero que simultáneamente transitan Covid, se encuentra completo. Donde sí hay lugar es en terapia intensiva y tuvimos que habilitar una nueva sala de clínica que ya está siendo ocupada”, detalló Nassif.

Hasta ahora en el Hospital de Niños los cuadros graves no superan más de dos “uno de ellos está con diagnóstico de encefalitis. Tenemos el gran interrogante si es el virus Covid que aceleró ese cuadro o es otro virus y se da la circunstancia que coexiste. El material obtenido del líquido cefalorraquídeo fue enviado fuera de la provincia para ser analizado y confirmar o descartar que sea este virus el productor”. Villar también coincidió en que esos casos corresponden a menores de tres años, de modo que no se puede medir la efectividad de la vacuna.

Finalmente, Nassif pidió llevar a los niños a vacunarse con antelación al inicio de clases. "La vacuna es una herramienta que ha demostrado su eficacia; aconsejo escuchar y leer en base a conocimiento científico y no argumentos que generan temor, miedo y dudas”, concluyó el profesional.

Fuente: La Gaceta