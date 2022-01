Alberto Fernández podría «manotear» dólares de los bancos

El pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) es el tema del momento en Argentina y que tiene en vilo a Alberto Fernández, presidente de la Nación, a su gabinete. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz un posible avance en el nuevo plan de pagos con el directorio del organismo aunque Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza, advirtió sobre un peligro para la sociedad.

En específico, el economista adelantó que podría haber un nuevo corralito con tal de que el presidente le pague al Fondo: «¿Van a manotear la guita de los encajes a los depositantes en dólares?«, se preguntó el funcionario, en LN+, que reveló que «las reservas netas son negativas» y que en efectivo no hay dinero para hacer ningún desembolso de dinero de aquí en varios meses.

Reservas positivas

Además, explicó que si hay parte de las reservas que son positivas es porque están en oro que «no se puede vender» porque ahí entraríamos en un default interno además del externo. Es por esto que Milei aseveró que «no tienen los dólares para pagar al Fondo» y que el destino del país depende del nuevo acuerdo porque el plan económico del kirchnerismo no es bueno.

«El modelo que ellos dicen de estimular el consumo publico y privado es falso. En Argentina lo hicieron en 111 años de 120 y así estamos, no funcionó. No tiene sentido desde el lado del crecimiento económico, se crece por acumulación de capital humano y tecnología invirtiendo y se invierte con ahorro es decir el no consumo», cuestionó el dirigente.

Por último exigió que se haga el ajuste necesario para estabilizar las reservas ya que «el ajuste pone las cuentas en orden y aumenta el ahorro», la base de cualquier país en deuda para poder abonar a un organismo como el FMI. Ahora queda esperar a ver cual será el anuncio de parte del Gobierno sobre las negociaciones con dicha entidad de las últimas horas.

Fuente: El Intransigente